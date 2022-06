Garde côtière: les marins en retard sont en sécurité, en route vers la Virginie

PORTSMOUTH, Virginie (AP) – Deux personnes signalées en retard après avoir décidé de retourner en Virginie dans leur voilier endommagé par les intempéries au lieu de poursuivre leur voyage vers les Açores au Portugal sont rentrées chez elles en toute sécurité, a annoncé vendredi la Garde côtière américaine.

Les natifs de Virginia Beach, Yanni Nikopoulos et Dale Jones, tous deux âgés de 65 ans, ont contacté la Garde côtière vendredi en disant qu’ils étaient en sécurité et en route pour Hampton, en Virginie. Ils se trouvaient à environ 80 milles (129 kilomètres) à l’est de Chincoteague, mais n’étaient pas en détresse et n’ont pas demandé d’aide, a indiqué la Garde côtière dans un communiqué de presse.

Ils avaient quitté Hampton, en Virginie, le 8 juin sur le voilier de 36 pieds (11 mètres) Kyklades pour les îles Açores, un archipel du centre de l’Atlantique à environ 800 mi (1 290 kilomètres) à l’ouest du Portugal, ont indiqué les garde-côtes.

Mais ils ont appelé la fille de Jones la semaine dernière pour dire que le bateau avait été frappé par la foudre, alors ils ont gréé une voile de rechange et sont retournés en Virginie. Ils se trouvaient à environ 460 miles (740 kilomètres) à l’est de Virginia Beach à ce moment-là, et aucune autre communication n’a été reçue, a déclaré la Garde côtière.

Cinq jours anxieux se sont écoulés avant que la fille n’appelle la Garde côtière, disant qu’elle n’avait pas de nouvelles d’eux et qu’elle s’inquiétait pour leur bien-être. Les garde-côtes ont signalé leur disparition mardi.

“Nous sommes extrêmement heureux d’apprendre que Yanni et Dale ont été retrouvés et sont en sécurité”, a déclaré vendredi James Cifers, surveillant de l’unité des opérations au centre de commandement du cinquième district. “C’est vraiment merveilleux que le couple retrouve bientôt ses amis et sa famille.”

The Associated Press