Garde-côtes : 2 plaisanciers en retard après le nettoyage du voyage aux Açores

PORTSMOUTH, Virginie (AP) – La Garde côtière américaine est à la recherche de deux personnes signalées en retard après avoir décidé de retourner en Virginie dans leur bateau endommagé par les intempéries au lieu de poursuivre leur voyage en voilier vers les Açores au Portugal.

Les responsables de la Garde côtière ont annoncé mardi que les natifs de Virginia Beach, Yanni Nikopoulos et Dale Jones, tous deux âgés de 65 ans, étaient portés disparus.

Nikopoulos et Jones ont quitté Hampton, en Virginie, le 8 juin pour les îles des Açores, un archipel du centre de l’Atlantique situé à environ 1 287 kilomètres à l’ouest du Portugal, ont indiqué les garde-côtes. Mais cinq jours plus tard, le couple a dit à la fille de Jones que le gros temps avait endommagé leur navire et qu’ils retournaient à Hampton, a déclaré la Garde côtière.

Le couple se trouvait à environ 460 miles (740 kilomètres) à l’est de Virginia Beach au moment de l’appel, mais aucune autre communication n’a été reçue, ont indiqué des responsables.

Vendredi, la fille de Jones a signalé à la Garde côtière qu’elle n’avait pas eu de leurs nouvelles et qu’elle s’inquiétait pour leur bien-être. Aucune date n’a été fixée pour leur retour, mais la fille de Jones s’attendait à ce qu’ils soient de retour lundi, a déclaré la Garde côtière.

Les équipages du HC-130 Hercules ont effectué deux survols de la zone approximative des plaisanciers disparus et la Garde côtière a diffusé une émission d’information maritime urgente pour alerter les plaisanciers de la région. La Garde côtière suit les pings de téléphone portable et de radio et travaille avec ses homologues aux Bermudes pour trouver la meilleure zone de recherche pour les équipages aériens, a déclaré le chef Brian Gainey, officier de service de commandement, dans un communiqué.

« Dans des situations comme celle-ci, où il y a tant d’inconnues, nos efforts de coordination doivent jeter un filet large et intentionnel », a déclaré Gainey. « C’est beaucoup de travail de détective, mais tout est fait pour retrouver ces deux individus et les ramener chez eux dans leurs familles. »

