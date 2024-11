Gardasil 9 à 10 ans : un bref historique

Vaccination contre le virus du papillome humain (VPH), un groupe de plus plus de 200 virus

infectant au moins 50 % des personnes sexuellement actives au cours de leur vie, s’est avéré efficace à plus de 90 % pour prévenir plusieurs maladies causées par des types de VPH à haut risque.

Gardasil 4 : 2006

Tout a commencé en 2006 avec l’approbation de Papillomavirus humain Quadrivalent, types 6, 11, 16 et 18 (Gardasil 4). Le vaccin de Merck a commencé à réduire les taux de cancer du col de l’utérusun tueur mondial majeur de femmes.

« Il est juste de dire que le vaccin a été une réussite américaine et mondiale en matière de santé publique dans la réduction des taux de cancer du col de l’utérus », a déclaré Paula M. CuccaroPhD, professeur adjoint de promotion de la santé et de sciences du comportement à l’École de santé publique de l’Université du Texas à Houston, dans une interview.

Comment un virus commun déclenche-t-il une tumeur maligne gynécologique aussi mortelle ? « Il élimine deux gènes suppresseurs de cancer importants dans les cellules », a expliqué Christina Annunziata,

MD, PhD, oncologue médical et vice-président principal de la science de la découverte extra-muros pour l’American Cancer Society. Les oncoprotéines du VPH sont codées par le Gènes E6 et E7. Comme dans d’autres virus tumoraux à ADN, les protéines E6 et E7 inactivent fonctionnellement les protéines suppresseurs de tumeur p53 et pRB, respectivement.

Prévalence aux États-Unis

Malgré le dépistage et la vaccination, le cancer du col de l’utérus est toujours très présent. Cette année, 13 820 nouveaux cas de cancer invasif du col de l’utérus seront diagnostiqués aux États-Unis et environ 4 360 femmes en mourront, selon le Société américaine du cancer.

Même avant l’avènement du Gardasil 4, les taux d’incidence étaient déjà diminué

de plus de moitié entre le milieu des années 1970 et le milieu des années 2000, en grande partie grâce à Test Pap programmes de dépistage des lésions précancéreuses traitables. « Le taux américain était tombé à environ 20 pour 100 000 femmes avant même Gardasil 4 », a déclaré Annunziata. « Après l’introduction du premier vaccin, ce taux est tombé à 7 pour 100 000, soit une diminution d’environ 30 %, mais il reste désormais stable, à peu près au même niveau. »

Même si les taux se sont généralement stabilisés au cours de la dernière décennie, certains changements ont été observés dans différents groupes d’âge. Chez les femmes âgées de 30 à 44 ans, les taux ont augmenté de 1,7 % chaque année de 2012 à 2019, tandis que les taux ont diminué de 11 % chaque année pour les femmes. 20-24 ans— reflétant probablement l’impact de la première vague de prévention du Gardasil 4.

En un 2021 étude basée sur la population Selon les données du registre américain du cancer de 1999 à 2017, les taux de carcinome épidermoïde du col de l’utérus et d’adénocarcinome ont chuté. Les baisses les plus importantes se sont produites chez les femmes de 15 à 20 ans, le groupe d’âge le plus susceptible d’être vacciné contre le VPH mais qui n’est généralement pas soumis à un test de dépistage, ce qui suggère un effet lié au vaccin.

Gardasil 9 : 2014

Avec l’approbation en 2014 de la deuxième itération du vaccin, Gardasil 9, qui a remplacé Gardasil 4 et ciblait 9 souches de VPH, la vaccination a pris un objectif plus large. Les souches couvertes par Gardasil 9 protègent contre les cancers de l’oropharynx et d’autres cancers de la tête et du cou, ainsi que contre les tumeurs malignes et précancéreuses du pénis, de l’anus, de la vulve et du vagin, et verrues génitales chez les deux sexes, âgés de 9 à 45 ans.

Toutefois, il faudra peut-être des années avant que l’impact de la nouvelle formulation polyvalente ne se fasse sentir. « Bien que le premier vaccin ait été efficace contre les souches prévalentes du VPH liées au cancer du col de l’utérus, il est un peu tôt pour le qualifier de vaccin plus récent, car les cancers de l’oropharynx ont tendance à se développer plus tard chez les hommes plus âgés », a déclaré Cuccaro. « Mais les types de VPH liés aux cancers de la bouche et de la gorge et couverts par les vaccins les plus récents sont beaucoup moins répandus chez les personnes vaccinées. Les souches non couvertes par le vaccin que vous voyez sont également présentes chez les vaccinés et les non-vaccinés.

Angela L.MyersMD, MPH, directeur de division des maladies infectieuses et directeur médical du Center for Wellbeing at Children’s Mercy à Kansas City, Missouri, a ajouté : « Contrairement au cancer du col de l’utérus, il n’existe aucun programme de dépistage des lésions oropharyngées, vous devez donc attendre pour voir les taux jusqu’à ce qu’un cancer réel se développe.

UN bilan 2023 ont rapporté que la vaccination contre le VPH réduisait les niveaux de positivité oropharyngée au VPH chez les hommes, renforçant ainsi les arguments en faveur de la vaccination contre le pangender.

Et dans un récent essai de phase 3 en double aveugleGARDASIL 9 a réduit l’incidence des infections anogénitales persistantes causées par neuf types de VPH par rapport à un placebo.

Augmentation de l’adoption

L’objectif actuel de santé publique est de faire vacciner 80 % des jeunes de la tranche d’âge ciblée avec deux doses. Aujourd’hui, environ 78 % des filles et 75 % des garçons reçoivent la première dose parmi les 9 à 26 ans, a déclaré Annunziata. « Mais ce n’est qu’environ 61 % pour les deux doses de la série actuelle, et nous voulons améliorer cela. »

Certains parents peuvent encore craindre que la vaccination des adolescents et des préadolescents – l’American Academy of Pediatrics et l’American Cancer Society recommandent la vaccination à l’âge de 9 ans – n’ouvre la porte à une activité sexuelle précoce.

« Mais dans l’ensemble, la participation des préadolescents et des jeunes adolescents a augmenté parce que le message a changé », a déclaré Myers, le raisonnement se concentrant désormais sur la prévention du cancer et non sur la prophylaxie des infections sexuelles. « Cela ressemble à vaccin contre l’hépatite Bqui était autrefois administré aux jeunes adultes et est désormais administré aux nouveau-nés pour prévenir le cancer.

Cuccaro a ajouté qu’une présentation proactive par des professionnels de la santé a un effet significatif sur la vaccination et multiplie par neuf les chances de vaccination. « Les prestataires devraient adopter une approche présomptive et éviter de simplement proposer le vaccin comme une option. Il devrait être inclus dans les vaccinations régulières des enfants », a-t-elle déclaré. « Et l’avantage de commencer tôt à 9 ans est que vous pouvez répartir les doses sur d’autres vaccins réguliers pour enfants, alors que si vous commencez à 11 ans, vous devez ajouter le vaccin contre le VPH à trois autres vaccins administrés à ce moment-là. »

Après 15 ans, trois doses sont nécessaires. « Les prestataires devraient insister auprès des parents sur le fait que le traitement est plus efficace lorsqu’il est administré avant que les jeunes ne deviennent sexuellement actifs et exposés au VPH », a déclaré Cuccaro. Et Myers a souligné que malgré l’efficacité du vaccin, le dépistage systématique des prémalignités cervicales reste important.

Malgré l’augmentation de la couverture vaccinale, les taux de vaccination ont encore du chemin à parcourir avant l’objectif de santé publique d’au moins 80 % de vaccination dans le groupe d’âge ciblé, a averti Cuccaro.

Sur la scène mondiale, des obstacles à la vaccination demeurent, mais l’Organisation mondiale de la santé a approuvé une campagne visant à éradiquer le cancer du col de l’utérus grâce à la vaccination contre le VPH. Il a prédit que le 21e siècle pourrait être le dernier à connaître des cancers associés au VPH, actuellement responsables de plus de 300 000 décès annuels dans le monde.

Un bref historique des vaccins contre le VPH

1951. Les cellules cervicales à division rapide d’Henrietta Lacks, patiente atteinte d’un cancer du col de l’utérus, sont collectées par George Gey à l’hôpital Johns Hopkins. Ils créent la première lignée cellulaire immortelle (HeLa) utilisée pour étudier les cancers et les vaccins dans le monde entier.

1976. Harald zur Hausen suggère que le VPH associé aux verrues génitales, et non herpès simplexest la cause probable du cancer du col de l’utérus.

1983. Le VPH est confirmé comme cause de cancer.

1991. Le premier vaccin contre le VPH est développé.

2002. La preuve du principe et l’efficacité protectrice du HPV 16 monovalent sont présentées.

2006. Gardasil 4 (HPV 4) de Merck est approuvé par la FDA chez les filles âgées de 9 à 26 ans pour la protection contre les souches 6, 11, 16 et 18, responsables de plus de 70 % des cas de cancer du col de l’utérus.

2009. L’approbation de Gardasil 4 est étendue aux garçons âgés de 9 à 26 ans pour la prévention des verrues génitales.

2009. La FDA approuve Cervarix de GlaxoSmithKline (HPV 16 et 18) pour les filles et les jeunes femmes. Le vaccin a été retiré du marché américain en 2016 suite au succès de Gardasil 9, mais est utilisé à l’étranger pour la prévention du cancer lié au VPH.

2014. Le vaccin recombinant 9-valent Gardasil 9 est approuvé par la FDA pour la protection contre plusieurs souches de VPH à faible risque provoquant des verrues ainsi que contre les souches cancéreuses à haut risque ciblées par le VPH 4.

2018. La FDA étend son approbation pour inclure les femmes et les hommes âgés de 27 à 45 ans.

2020. La FDA étend l’approbation du Gardasil 9 pour inclure la prévention non seulement du cancer du col de l’utérus, mais également des cancers du vagin, de la vulve, de l’anus, de l’oropharynx et d’autres cancers de la tête et du cou.

Annunziata, Cuccaro et Myers n’avaient aucun intérêt concurrent à déclarer.

Diana Swift est une journaliste médicale basée à Toronto, Canada