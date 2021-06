Garçons de 96 ans : Gareth Southgate appelle l’Angleterre à capturer l’esprit de l’équipe de Terry Venables | Actualités footballistiques

Gareth Southgate a appelé son groupe actuel de joueurs anglais à capturer l’esprit créé par l’équipe de Terry Venables qui a absorbé la nation lors de l’Euro 96.

L’Angleterre-mania a balayé le pays en 1996 lors de la course des Trois Lions aux demi-finales de l’Euro.

Avance rapide de 25 ans et la récolte actuelle de Southgate ont l’opportunité de déclencher un autre été mémorable dans ce qui est essentiellement un autre championnat d’Europe à domicile.

Dans le cadre d’un spécial Garçons de 96 ans séries, Sky Sports News Le journaliste Mark McAdam a pour mission de parler à tous les membres de l’équipe de 22 joueurs de l’Euro 96.

Il voyagera à travers le pays dans une camionnette entièrement électrique à la recherche de tout le monde, de David Seaman à Alan Shearer, avant une réunion de toute l’équipe la semaine prochaine.

L’Angleterre a été éliminée en demi-finale de l’Euro 96



L’équipe de 22 joueurs de Terry Venables pour l’Euro 96 Gardiens : David Seaman (Arsenal), Tim Flowers (Blackburn Rovers), Ian Walker (Tottenham Hotspur) Défenseurs : Gary Neville (Manchester United), Stuart Pearce (Nottingham Forest), Tony Adams (Arsenal), Gareth Southgate (Aston Villa), Steve Howey (Newcastle United), Sol Campbell (Tottenham Hotspur), Phil Neville (Manchester United) Milieu de terrain : Paul Ince (Inter Milan), David Platt (Arsenal), Paul Gascoigne (Rangers), Darren Anderton (Tottenham Hotspur), Nick Barmby (Middlesbrough), Jamie Redknapp (Liverpool), Steve McManaman (Liverpool), Steve Stone (Nottingham) Forêt) Attaquants : Alan Shearer (Blackburn Rovers), Teddy Sheringham (Tottenham Hotspur), Les Ferdinand (Newcastle United), Robbie Fowler (Liverpool)

L’actuel sélectionneur anglais Southgate, qui a joué chaque minute au cœur de la défense de Venables dans la course aux demi-finales cet été-là, a été le premier membre de l’équipe que McAdam a trouvé lors de sa recherche.

Gareth Southgate a joué chaque minute de la campagne anglaise de l’Euro 96



Rappelant ses souvenirs du tournoi, Southgate a déclaré qu’il souhaitait que son équipe recrée la magie qui a uni le pays au fur et à mesure que le tournoi progressait.

« L’esprit de l’équipe, nous le cultivons maintenant. Cet esprit que le public a trouvé, la façon dont le tournoi a grandi, l’implication des fans a grandi, c’est ce que nous voulons générer cet été », a-t-il déclaré.

« Nous avons eu des leaders exceptionnels dans l’équipe de l’Euro 96. Il y avait beaucoup de joueurs expérimentés, j’étais capitaine de mon club mais il y avait aussi Tony Adams, Stuart Pearce, Paul Ince, Teddy Sheringham, David Platt, tous capitaines à leur clubs.

« Nous avons eu des gens qui se sont levés dans les grands moments et se sont battus ensemble. Comme pour tout tournoi, vous avez des gars qui ne jouent pas dans les matchs et ils ont très bien joué leur rôle. C’est un rôle difficile mais ils se sont donnés à l’équipe. «

Neville : Pearce et Adams m’ont rendu fier d’être anglais

Image:

Gary Neville célèbre avec Paul Gascoigne alors que les supporters anglais courent sur le terrain de Wembley



Un Gary Neville au visage frais visait à impressionner lors de son premier tournoi international majeur à 21 ans en 1996.

Il se souvient avoir été impressionné par les discours d’encouragement de Stuart Pearce et Tony Adams dans le vestiaire avant les matchs et dit qu’il n’a jamais été aussi fier d’être anglais que lorsqu’il s’alignait à leurs côtés.

Il a déclaré: « J’aurais aimé pouvoir prendre un film avec un téléphone appareil photo de Pearce et Adams avant les matchs. J’aimerais que les gens puissent le voir, cela ferait se dresser les cheveux sur la nuque pour voir à quel point ils étaient fiers jouer pour l’Angleterre Ces trois lions sur la poitrine, le sentiment de fierté pour leur pays.

Image:

Stuart Pearce était parmi les leaders vocaux de l’équipe Euro 96 de Venables



« Je ne pouvais pas le communiquer comme ils le pouvaient, mais j’aime ce pays. Je ne l’ai jamais beaucoup dit auparavant, à cette époque, je me sentais plus fier d’être anglais qu’à tout autre moment de ma vie. Pearce se levait, Adams le ferait faire des tacles contre le mur de béton, c’était old school !

« La grande chose dont je me souviens en tant que jeune joueur est Stuart Pearce qui m’a dit » c’est aussi bon que possible « . Je ne sais pas si cela devait m’inspirer ou me tuer parce que ma carrière avec l’Angleterre n’allait jamais avoir mieux, mais c’était vrai aussi.

« J’ai la chair de poule en pensant aux moments où nous avons marqué contre l’Écosse, au but de Gazza ou à la soirée contre les Pays-Bas, c’était une expérience hors du corps. »