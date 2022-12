Garçon retrouvé enterré sous la maison de l’Arkansas; mère, homme arrêté

MORO, Ark. (AP) – Le corps d’un garçon de 6 ans a été retrouvé enterré sous le sol d’une maison dans l’est de l’Arkansas et sa mère et un homme ont été arrêtés pour sa mort, a annoncé samedi la police d’État.

Un communiqué de presse de la police a indiqué que le corps du garçon avait été retrouvé vendredi au domicile de Moro, à environ 121 kilomètres à l’est de Little Rock, par des députés du comté de Lee, qui ont appelé la police d’État à l’aide.

Une fillette de 6 ans a également été retrouvée à l’intérieur de la maison avec ce que la police a déclaré être des brûlures au cuir chevelu. Elle a été hospitalisée et dans un état stable.

La police a déclaré que le garçon était peut-être mort depuis trois mois et que sa mère, Ashely Roland, 28 ans, et Nathan Bridges, 33 ans, ont été arrêtés en lien avec sa mort et les blessures de la fille.

Les archives judiciaires n’ont pas montré que des accusations formelles avaient été déposées contre l’un ou l’autre.

La police n’a pas précisé quelle était la relation de Bridge avec les enfants ou avec Roland, ni la relation de Roland avec la fille.

On ne savait pas non plus pourquoi les autorités s’étaient rendues au domicile.

La police d’État et le bureau du shérif du comté de Lee ont refusé de commenter samedi, affirmant qu’aucune autre information ne serait probablement publiée avant lundi.

The Associated Press