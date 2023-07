Garçon expulsé d’un carnaval lors d’un festival communautaire dans l’Illinois

ANTIOCH, Illinois (AP) – Les manèges du carnaval ont été fermés lors d’un festival communautaire de l’Illinois après qu’un garçon de 10 ans a été éjecté de son siège et grièvement blessé, ont annoncé les autorités.

Le garçon conduisait Moby Dick, qui enferme les gens au niveau des épaules, puis monte et descend à mesure que la vitesse augmente. Le garçon a été jeté dimanche alors que le manège se déplaçait à Antioch’s Taste of Summer, à 96,5 kilomètres au nord-ouest de Chicago, près de la frontière du Wisconsin.

« Le carnaval était plein à craquer, et donc beaucoup de gens l’ont vu », a déclaré Charles Smith, commandant des opérations au département de police d’Antioche. « C’est un événement traumatisant pour notre communauté. »

Le garçon était dans un état critique lorsqu’il a été transporté à l’hôpital, a rapporté WLS-TV, bien que son état lundi n’ait pas été immédiatement connu.

Le maire Scott Gartner a fermé les manèges à Taste of Antioch après que le garçon a été blessé.

Il y a eu d’autres incidents lors de randonnées estivales cette année. Le 2 juillet, huit personnes ont été piégées à l’envers sur des montagnes russes lors d’un festival à Crandon, dans le Wisconsin. Une grande fissure a été découverte dans la colonne de support du Fury 325, une montagne russe imposante à Carowinds, un parc d’attractions à Charlotte, en Caroline du Nord, le 30 juin.

Erin Maloney a dit qu’elle attendait avec son fils pour monter Moby Dick.

« Je me suis retournée et j’ai entendu une femme crier », a-t-elle déclaré. « Et mon fils a dit : ‘Maman, regarde.’ Je me suis retourné et ce petit garçon était juste sur le trottoir, ne bougeant pas et ne répondant pas.

The Associated Press