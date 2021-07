Garçon d’or: le maître Maksim Khramtcov devient le premier Russe à remporter l’or en taekwondo en ajoutant la couronne des Jeux olympiques à son armoire à trophées

Le populaire taekwondoin né à Nizhnevartovsk a battu le Jordanien Saleh Elsharabaty lundi pour continuer une journée mémorable pour son pays après que les Russes ont remporté le titre de gymnastique artistique et que Sofia Pozdniakova a remporté la finale d’escrime individuelle féminine contre Sofia Velikaya.

Grinning Khramtcov a embrassé Elsharabaty après être devenu la troisième star russe du taekwondo à remporter une médaille au Japon, après l’argent de Tatiana Minina à 57 kg et le bronze de Mikhail Artamonov à 58 kg.

Maksim Khramtcov du ROC remporte sa première médaille d’or olympique !🥇Saleh Elsharabaty remporte sa première médaille d’argent olympique ! 🥈#Taekwondo#Tokyo2020pic.twitter.com/9qbNArvHSb – Taekwondo mondial (@WorldTaekwondo1) 26 juillet 2021

Quatre Russes étaient auparavant montées sur le podium du taekwondo : Natalya Ivanova a remporté l’argent en 2000 et a été imitée par Alexei Denisenko 16 ans plus tard, tandis qu’Aleksey Denisenko et Anastasia Baryshnikova ont remporté le bronze en 2012.

Le Croate Toni Canaet et l’Egyptien Seif Eissa ont remporté le bronze dans la division de Khramtcov.

Plus à venir