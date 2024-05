Garçon décédé à 15 ans pour devenir le premier saint millénaire de l’Église catholique : qu’a-t-il fait ?

(NEXSTAR) – Carlos Acutis, un adolescent décédé après une bataille contre la leucémie en 2006, est sur le point de devenir le premier saint millénaire de l’Église catholique.

Acutis, qui avait 15 ans lors de son décès, a été reconnu jeudi par le bureau du Saint-Siège pour un deuxième miracle – un seuil habituellement exigé par le Vatican avant d’être saint.





Une tapisserie représentant un portrait de Carlo Acutis est accrochée à la basilique Saint-François lors de la cérémonie de béatification de Carlo Acutis, le 10 octobre 2020 à Assise, en Italie. Carlo Acutis, 15 ans, membre de la génération Millennial, décédé le 12 octobre 2006 d’une leucémie fulminante M3, est considéré comme un « geek de l’informatique » en raison de sa passion et de ses compétences avec les ordinateurs et Internet. Acutis s’est appliqué à créer un site Internet dédié au catalogage de chaque miracle eucharistique rapporté dans le monde. (Photo par Piscine du Vatican/Getty Images)

Le pape François « convoquera un Consistoire des cardinaux » pour délibérer sur la canonisation d’Acutis, ainsi que sur la canonisation de trois autres, Actualités du Vatican signalé.

Acutis, né à Londres en 1991 mais vivant en Italie, exploitait un site Web pour documenter les miracles eucharistiques et les visions de Marie du monde entier. Il avait lancé le projet à l’âge de 11 ans. On disait qu’il était passionné par l’histoire de Marie. l’église, et une soif de connaissances qui a poussé sa mère, qui n’avait assisté à la messe que « trois fois », à suivre des cours de théologie pour pouvoir discuter et répondre aux questions d’Acutis, Actualités du Vatican signalé.

Il avait également envisagé le sacerdoce, a déclaré sa mère, avant de tomber malade et de mourir après une bataille contre la leucémie myéloïde aiguë en 2016. Après que son corps ait été enterré dans une cathédrale d’Assise, ses admirateurs se rendaient fréquemment en pèlerinage à sa tombe.

Le premier pas d’Acutis sur le chemin vers la sainteté a eu lieu en 2018, lorsqu’un décret autorisé par le pape François l’a déclaré « Vénérable », selon le Agence de presse catholique. Acustis est devenu « bienheureux », ou embelli, en 2020, après qu’une femme au Brésil a affirmé que prier pour l’intercession d’Acutis avait guéri son fils d’un problème pancréatique, le Registre national catholique raconté.

Le deuxième miracle attribué à Acutis a eu lieu en 2022, selon Vatican News. Cette fois, une mère du Costa Rica a fait un pèlerinage sur la tombe d’Acutis à Assise, priant pour le rétablissement de sa fille après une lésion cérébrale, a rapporté le média. Le rétablissement de la jeune fille et l’intercession présumée d’Acutis ont été reconnus jeudi comme son deuxième miracle.

La nouvelle de la possible canonisation d’Acutis arrive quelques jours seulement après le Vatican a réformé son processus d’évaluation de certaines visions religieuses. Plus précisément, le nouveau processus du Vatican rend plus difficile l’authentification d’événements présumés « d’origine surnaturelle », a déclaré le bureau du Saint-Siège.

Cette décision a été adoptée en partie pour éviter que des personnes tentent de fabriquer de telles visions ou apparitions afin de manipuler les fidèles.

Les nouvelles normes précisent qu’un tel abus de la foi des gens peut être puni canoniquement, en disant : « L’utilisation de prétendues expériences surnaturelles ou d’éléments mystiques reconnus comme moyen ou prétexte pour exercer un contrôle sur les gens ou commettre des abus doit être considérée comme un acte criminel. d’une gravité morale particulière.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.