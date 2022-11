Garçon de 16 ans “pourchassé et poignardé à mort” dans un double meurtre – avec une mère au cœur brisé visitant la scène où il a été tué tous les jours

Une mère DÉVASTÉE a visité la scène où son fils adolescent a été poursuivi et poignardé à mort dans un double meurtre tous les jours, disent les voisins.

Charlie Bartolo, 16 ans, a été mortellement poignardé à seulement un mile de l’endroit où Kearne Solanke, également âgé de 16 ans, a été tué samedi soir dans le sud-est de Londres.

Charlie Bartolo a été poignardé à mort à Abbey Wood, dans le sud-est de Londres Crédit : Instagram

Kearne Solanke a également été tué samedi à seulement un mile de là Crédit : Facebook

Hommages à Charlie laissés sur les lieux de Sewell Road, Abbey Wood Crédit : Getty

La police a confirmé que les coups de couteau sont liés, avec un garçon de 16 ans arrêté, soupçonné de leurs meurtres.

La mère au cœur brisé de Charlie s’est effondrée de chagrin sur les lieux de Sewell Road, Abbey Wood, dimanche.

Une femme qui vit près de la scène a affirmé que les flics lui avaient dit que le jeune avait été chassé de sa moto, poursuivi, frappé et poignardé quatre fois.

Elle a dit qu’elle avait connu Charlie, qu’elle a décrit comme un « adorable petit garçon », quand il avait environ 12 ans.

La femme, qui voulait être nommée, a déclaré: “C’est brutal, je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, c’est dégoûtant.

“La police a dit qu’il (Charlie) faisait du vélo et que quelqu’un l’a percuté, il a essayé de se lever et de courir et ils lui ont donné des coups de pied et l’ont poignardé quatre fois.

“C’est une chose de faire tomber quelqu’un de son vélo, mais lui donner des coups de pied et le poignarder à mort est dégoûtant.

“Il y a toujours des enfants qui montent et descendent cette route, c’est un long tronçon de route donc en moto c’est un bon tronçon. Alors oui, il aurait pu venir ici, il vit localement.

« Dieu le bénisse, il avait toute la vie devant lui.

“Mes voisins l’ont trouvé, ils sont traumatisés, ils n’ont pas dormi.”

Des témoins horrifiés du coup de couteau d’Abbey Wood ont regardé les ambulanciers se précipiter pour aider Charlie, mais il n’a pas pu être sauvé.

Un bon samaritain a accueilli la mère dévastée de la victime après l’avoir vue s’effondrer.

Le voisin a déclaré que la mère de Charlie, accablée de chagrin, se rendait sur les lieux tous les jours depuis.

Elle a ajouté: “Elle était ici plusieurs fois hier, des gens viennent déposer des fleurs tous les jours.

«J’espère qu’ils attraperont quelqu’un juste pour que justice soit rendue à leurs deux mères et à leurs familles qui ont perdu leurs enfants depuis si longtemps.

“J’ai connu Charlie il y a quatre ou cinq ans, c’est la dernière fois que je l’ai vu.

“C’était un adorable petit garçon, vraiment gentil, vraiment poli.”

Pendant ce temps, Kearne Solanke a été poignardé à mort à seulement un mile de là sur Titmuss Avenue, Thamesmead – avec des flics alertés juste après 17 heures.

Une image déchirante montre l’adolescent rayonnant avec son gâteau de 16 ans quelques mois seulement avant d’être tué dans le double coup de couteau.

Après l’arrestation des meurtres, l’inspecteur-détective en chef Kate Blackburn a déclaré: “Il s’agit d’un développement positif dans ce qui est une enquête complexe et rapide. Les familles de Charlie et Kearne ont été informées.

“Notre enquête est en cours et nous continuons à demander l’aide du public alors que nous construisons une image de ce qui s’est passé samedi soir. Si vous avez des informations, aussi insignifiantes que vous pensiez qu’elles soient, veuillez vous manifester.”

Hommages floraux sur les lieux de Sewell Road Crédit : Getty

Un hommage laissé à Abbey Wood Crédit : Louis Wood

La police a procédé à une arrestation 1 crédit

Des flics sur les lieux de Thamesmead Crédit : LNP