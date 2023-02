Garcia rejoindra Madrid pour 5 millions d’euros cet été

Le produit de l’académie de Madrid Fran Garcia restera au Rayo en prêt après avoir signé un accord avec le Real. Angel Martinez/Getty Images

Le président du Rayo Vallecano, Raul Martin Presa, a confirmé que l’arrière gauche Fran Garcia rejoindra le Real Madrid cet été.

Garcia, 23 ans, était un jeune produit madrilène très apprécié qui est parti pour Rayo en juillet 2021, où il a excellé et est devenu l’un des meilleurs arrières latéraux offensifs de LaLiga.

Madrid a conservé une option préférentielle sur le joueur et lorsque le défenseur a suscité l’intérêt du Bayer Leverkusen – ainsi que de la Premier League – au cours de cette fenêtre de transfert, Madrid a agi pour conclure un accord pour un montant de 5 millions d’euros.

“Nous avons trouvé un accord avec Madrid”, Martin Presa a déclaré mardi à la radio Cadena COPE. “Fran Garcia ira à la fin de la [season]. Madrid s’est comporté comme des gentlemen.”

“Ils auraient pu le faire [now]surtout avec la situation qu’ils ont avec [Ferland] Mendy”, a-t-il ajouté. “Ils ont évité qu’il aille à Leverkusen, dans leur propre intérêt évidemment, car ils pensent que c’est un joueur qui peut les aider.

“Après la malheureuse blessure de Mendy il y a une semaine, ils auraient pu choisir [to do it now]. Mais nous leur avons parlé et par respect pour Rayo, pour ne pas blesser Rayo, ils se sont comportés comme des gentlemen.”

L’arrière gauche madrilène Mendy s’est blessé aux ischio-jambiers lors de sa victoire en Copa del Rey contre l’Atletico Madrid jeudi dernier, et le milieu de terrain Eduardo Camavinga a depuis remplacé le poste.

Mendy est l’arrière gauche de premier choix de Madrid – bien que ses récentes performances aient suscité quelques critiques – David Alaba et Nacho étant également en mesure de fournir une couverture.

Des sources ont déclaré à ESPN que Garcia avait promis à l’entraîneur du Rayo Andoni Iraola qu’il y resterait jusqu’en juin.

Garcia a toujours été présent pour Rayo en Liga cette saison, commençant ses 18 matchs après avoir fait 34 départs en championnat la saison dernière.