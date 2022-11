Garcia devance Kasatkina pour se qualifier pour les finales WTA

Caroline Garcia s’est ressaisie après un set down pour battre Daria Kasatkina 4-6, 6-1, 7-6 (7/5) samedi dans un affrontement gagnant-gagnant qui a envoyé la joueuse française dans la phase à élimination directe de la finale WTA.

L’affrontement pour la dernière place en demi-finale a été tendu et bourré d’action, Garcia secouant la frustration du premier set puis s’accrochant dans le troisième très disputé pour aligner une rencontre avec la Grecque Maria Sakkari, cinquième.

Le tournoi à la ronde s’est terminé plus tard samedi avec la numéro un mondiale Iga Swiatek, déjà assurée de sa place en demi-finale, battant l’adolescente américaine Coco Gauff 6-3, 6-0. Gauff avait déjà été éliminé de la demi-finale.

Garcia, classé sixième, est devenu le premier joueur en 30 tentatives cette saison à battre Kasatkina après avoir perdu le premier set.

Après avoir traversé le deuxième set, elle a eu une chance de briser dans le neuvième jeu de 13 minutes du troisième, mais Kasatkina a sauvé six points de bris à conserver alors qu’ils se dirigeaient vers un bris d’égalité.

Garcia s’est donné deux balles de match avec un rallye audacieux, envoyant Kasatkina large avec une volée de coup droit puis en tirant une volée de revers sur le terrain.

Kasatkina a sauvé une balle de match, mais a laissé tomber une volée dans le filet la suivante.

“C’est définitivement une grande réussite”, a déclaré Garcia à propos d’avoir atteint les demi-finales de la finale de la saison ouverte aux huit meilleurs joueurs du monde. « J’étais déjà très fier d’être dans le top huit.

“Je ne sais pas vraiment si je me rends compte que c’est la demi-finale demain.”

Garcia a déclaré que la victoire justifiait son style agressif dans un concours à enjeux élevés.

“Chaque match, nous disons que vous devez tout donner et sans regrets, allez-y et c’est toujours vrai, mais dans ce tournoi encore plus – c’est le dernier (de la saison).”

Garcia a déclaré que son succès cette semaine “prouve que c’était définitivement une bonne année.

“Je suis parti très loin du top 10, du top huit, et j’ai fait mon chemin jusqu’à lui”, a ajouté Garcia, qui à 29 ans connaît un regain.

Elle a remporté des titres cette année à Bad Homburg et Varsovie avant son triomphe à Cincinnati et a également atteint les demi-finales de l’US Open.

“Aujourd’hui, c’est une chose de plus qui prouve que mon style de jeu fonctionne et que je dois continuer dans cette voie”, a-t-elle déclaré.

Garcia prend une avance de 2-0 en carrière sur Sakkari en demi-finale de dimanche, y compris une victoire à Cincinnati cette année en route vers le titre.

Swiatek, vainqueur de l’Open de France et de l’US Open cette année, affrontera Aryna Sabalenka, septième classée, en demi-finale au Dickies Arena de Fort Worth.

L’événement a été déplacé au Texas en raison de problèmes persistants liés à la pandémie avec la ville chinoise de Shenzhen, qui devait initialement être l’hôte, ainsi que du différend de la WTA avec la Chine sur le statut de la joueuse Peng Shuai.

