Le candidat à la présidentielle de Barcelone, Victor Font, a déclaré qu’Eric Garcia était prêt à rester impayé jusqu’à la fin de la saison si cela contribuait à faire avancer les choses avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 1er février.

Font a ajouté que Manchester City accepterait 3 millions d’euros pour le défenseur, mais le Barça n’a pas de conseil exécutif et le président par intérim Carles Tusquets n’a pas le pouvoir de signer.

Tusquets a rencontré les trois candidats à la présidence – Font, Joan Laporta et Toni Freixa – plus tôt ce mois-ci et il a été convenu qu’en raison de la situation financière du club, ils attendraient jusqu’à l’été pour signer Garcia, lorsque son contrat expirera. avec City.

Cependant, Font a tenté tardivement de faire changer d’avis le club et de faire signer une signature que l’entraîneur Ronald Koeman a demandée.

« Nous demandons au conseil par intérim de signer Eric Garcia », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mercredi. « Koeman l’a demandé, notre structure sportive [if we’re elected] soutenez-le et le joueur veut venir car il y a un championnat d’Europe cet été.

« Il [would be] fondamentale dans la lutte pour trois trophées cette saison. Nous savons que City accepterait 3 millions d’euros plus des ajouts et nous n’aurions pas à payer avant la saison prochaine – c’est beaucoup moins que ce que le Barça a offert il y a quatre mois.

« Le joueur est également prêt à faire un gros effort et à ne pas toucher de salaire avant la fin de la saison. »

Garcia, 20 ans, a quitté le Barca pour Man City en 2017, mais des sources ont déclaré à ESPN en juin que l’international espagnol souhaitait retourner au Camp Nou.

Le Barça n’a pas réussi à parvenir à un accord avec l’équipe de Premier League cet été, mais le joueur a gardé l’espoir de le faire en janvier.

Mais s’il bénéficie du soutien de Font, une décision cette semaine avant la fermeture de la fenêtre reste improbable si les autres candidats Laporta et Freixa ne montent pas à bord.

Laporta a déclaré qu’en raison de la dette croissante du club, il serait irresponsable d’engager de l’argent pour une signature ce mois-ci alors qu’il serait disponible gratuitement cet été.

Les comptes du Barça, datés d’août 2020, ont fait surface cette semaine et ont révélé que la dette brute du club avait dépassé le milliard d’euros. Font admet que le club sera donc limité dans le marché des transferts dans un avenir immédiat et a appelé à de nouvelles réductions de salaires.

« Dans les mois à venir, nous ne pouvons pas faire de gros investissements dans les signatures », a-t-il ajouté. « Nous passons au peigne fin le marché des joueurs en rupture de contrat cet été et dont le salaire est compatible avec la situation du club.

« Nous devons restructurer la masse salariale et la réduire. Nous devons être honnêtes. Nous devons décider quels acteurs sont indispensables. »

Malgré la crise de trésorerie du club, Font a toujours été interrogé sur la possibilité de signer l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland s’il est élu.

« Haaland serait l’une des meilleures signatures que le Barça puisse faire », a-t-il déclaré. « Si la structure sportive le considère comme une cible, ce serait très intéressant, même si nous comprenons que ce ne sera pas possible dans les 12 prochains mois. »