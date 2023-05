Garcelle Beauvais réagit à la saison 13 de ‘RHOBH’ sans Lisa Rinna – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Monica Schipper/Bravo

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills la 13e saison à venir sera différente sans Lisa Rina, 59 ans, là pour « le posséder ! » Lors d’un entretien avec PERSONNES à l’événement Best Buddies’ Celebration of Mothers le 13 mai, courant RHOBH étoile Garcelle Beauvais, 56 ans, a renversé le thé sur ce à quoi les téléspectateurs peuvent s’attendre depuis que Rinna a officiellement annoncé sa sortie de l’émission plus tôt cette année. « Vous savez ce qui est intéressant, elle a définitivement eu un impact sur la série, et je ne veux jamais lui enlever ça, mais c’est différent », a expliqué la beauté brune à la sortie.

Tout en essayant également de ne pas attaquer trop durement son ancienne co-star, la femme de 56 ans a ajouté que la série était « plus fraîche » sans Lisa. « C’est plus frais. C’est un peu… pas comme… Je ne veux pas lui reprocher ça, mais c’est définitivement plus frais », a poursuivi la personnalité de Bravo. «Les amitiés, nous le découvrons. Il y a, bien sûr, du drame parce qu’il y en aura toujours, mais c’est juste différent.

Les derniers commentaires de Garcelle sur l’absence de Lisa de Les vraies femmes au foyer franchise viennent également sur les talons de Andy Cohen, 54 ans, confirmant que Rinna a en fait quitté la série à succès plus tôt cette année. Dans son nouveau livre, The Daddy Diaries: L’année où j’ai grandi, le producteur exécutif de Bravo a révélé ce qui s’est passé à la fin de la saison 12. « Je pense [Lisa] devrait faire une pause mais absolument revenir. On dirait qu’elle a une relation toxique avec la série à ce stade, et respirer pourrait faire du bien à tout le monde », a-t-il écrit. Plus tard, dans l’épilogue, Andy a écrit: « Nous avons mutuellement convenu avec Rinna qu’elle devrait faire une pause dans la série (c’est une vraie pause). »

Peu de temps après la révélation du livre sur la sortie de Lisa, le représentant du fondateur de Rinna Wines a déclaré HollywoodLa Vie qu’elle n’est pas en « pause », malgré les rapports. « [Lisa] n’est pas « EN PAUSE » et il n’y a jamais eu de discussion avec qui que ce soit à propos de ce concept. Son contrat a pris fin et les parties ont mutuellement convenu de ne pas s’engager sur un nouveau », lit-on dans la déclaration de son représentant le 11 mai.« Elle sentait que son temps dans la série avait fait son temps et elle était plus qu’heureuse de passer à autre chose. Et elle ne le regrette toujours pas.

La mère de deux enfants a annoncé qu’elle partait RHOBH après huit saisons le 5 janvier. À l’époque, elle a publié la déclaration suivante à HL au sujet de son départ choquant. « C’est le travail le plus long que j’ai occupé en 35 ans de carrière et je suis reconnaissant à tout le monde chez Bravo et à tous ceux qui sont impliqués dans la série. Cela a été une course amusante de 8 ans et je suis ravie de ce qui va arriver! », A-t-elle écrit. La déclaration, d’abord donnée à PERSONNESa également allégué que Lisa et le réseau avaient « mutuellement décidé » de mettre fin à son contrat à la fin de la saison 12.

Malgré l’absence de Lisa, Garcelle s’est récemment rendue sur Instagram le 3 mai, pour célébrer son retour avec ses autres co-stars. « Belle journée avec ces belles dames », a-t-elle légendé la photo d’elle et des dames à ses côtés. Sur la photo de gauche à droite était Erika Jayne, Sutton Stracke, RHOBH OG Kyle Richards, Dorit Kemsleypossible nouveau venu Annemarie Wileyet nouveau venu de la saison 12 Cristal Minkoff. Bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait été annoncée, il est probable que la saison 13 sera diffusée à la fin de 2023.



