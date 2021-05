Garcelle Beauvais de RHOBH fait allusion à l’engagement de Porsha Williams FAKED de RHOA à l’ex Simon de Falynn Guobadia

La star de REAL Housewives of Beverly Hills, Garcelle Beauvais, a laissé entendre que Porsha Williams de Real Housewives of Atlanta, A FAIT son engagement avec l’ex Simon de Falynn Guobadia.

le Bravo La spéculation de la star intervient après que Porsha a annoncé ses fiançailles plus tôt ce mois-ci.

Getty Images – Getty

Garcelle a laissé entendre que l’engagement de Porsha pourrait être faux[/caption]

Instagram

Porsha a annoncé ses fiançailles plus tôt ce mois-ci[/caption]

Instagram

La star du RHOA est fiancée à l’ex Simon de son ancienne amie Falynn[/caption]

Tout en apparaissant récemment sur The Real, Garcelle a partagé son opinion sur les fiançailles de Porsha avec l’ex-mari de son ancienne amie.

La femme de 54 ans a déclaré: «Elle est allée chez la fille et elle a amené sa sœur et une amie.

«Ils ont fumé du narguilé ensemble, donc je ne sais pas quel est le code des filles si vous connaissez quelqu’un, êtes allé chez eux et ensuite vous emmenez leur homme.

Après avoir dit qu’elle ne pense pas Porsha, 39 ans, a «pris» Simon à Falynn, 31 ans, elle a noté que le temps court avant les deux relations de Simon est suspect.

le RHOBH star a poursuivi: «Un mois vous les gars? Un mois? Tout d’abord, il a récemment divorcé.

Getty

Garcelle a souligné que c’était un engagement rapide[/caption]

Getty

Elle a dit que l’engagement pourrait être juste pour un « scénario »[/caption]

«Il n’y a même pas eu le temps de réfléchir, de voir ce que j’ai fait de mal, qu’est-ce qu’il a fait de mal, qu’est-ce qu’elle a fait de mal? Et puis tout d’un coup, nous sommes fiancés?

Garcelle a conclu: « Je veux dire, il me semble que c’est un scénario pour la saison prochaine. »

Porsha a annoncé ses fiançailles à Simon by publie une photo adorée de la paire sur Instagram, tout en insistant sur le fait qu’elle n’avait rien à voir avec son divorce d’avec Falynn dans la légende.

le RHOA star a commencé: «Notre relation a commencé il y a un mois – oui, nous sommes fous amoureux. Je sais que c’est rapide mais nous vivons chaque jour pleinement.

«Je choisis le bonheur tous les matins et tous les soirs. Désactiver toute énergie négative et se concentrer uniquement sur les souhaits positifs. Il me rend si heureux et pour moi, c’est ce qui compte le plus.

Instagram

Porsha a annoncé ses fiançailles la semaine dernière[/caption]

Youtube

Falynn et Simon ont annoncé leur divorce le mois dernier[/caption]

Précisant qu’elle n’était pas impliquée dans le divorce de Falynn et Simon, elle a ajouté: «Pour vous tous qui avez besoin de faits, je reçois l’optique, mais Simon a demandé le divorce d’un précédent mariage en janvier.

«Je n’avais rien à voir avec leur demande de divorce. C’est entre les deux.

«Falynn et moi ne sommes pas amis, et le divorce de Simon a été réglé. Notre relation est un pas en avant positif et affectueux dans la vie de tout le monde.

Porsha a ajouté que son ex Dennis et son nouveau beau Simon se sont «engagés» à être les meilleurs co-parents de sa fille Pilar, âgée de deux ans.

Getty

Porsha a insisté sur le fait qu’elle n’avait rien à voir avec la séparation de Falynn et Simon[/caption]





« Simon et Dennis se sont engagés à être respectueux et à soutenir mon bonheur dans cette situation, ainsi qu’à être les meilleurs coparents qu’ils puissent être pour bébé PJ », a-t-elle écrit.

« Deux hommes noirs se mobilisent et sont des gens extraordinaires – félicitons-les !!!! »

le RHOA star a conclu le message: « C’est vraiment un beau moment de ma vie et nous avons hâte de passer le reste de notre vie ensemble. »

Le mois dernier, Falynn et Simon ont publié des déclarations conjointes dans lesquelles ils ont révélé qu’ils se séparaient après deux ans de mariage.

Au cours de cette saison de RHOA, Falynn et Porsha ont révélé qu’ils s’étaient rencontrés à travers leurs autres moitiés alors que Simon et Dennis étaient des partenaires commerciaux.

Instagram

Porsha et Falynn ont été présentés par leurs anciens partenaires[/caption]