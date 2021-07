Garcelle Beauvais de RHOBH dit que sa copine Denise Richards « veut revenir au spectacle », mais seulement si Bravo FIRES une ancienne co-star

La star de REAL Housewives of Beverly Hulls, Garcelle Beauvais, a déclaré que sa copine Denise Richards « veut revenir dans la série ».

Cependant, le joueur de 50 ans ne reviendra que si Bravo FIRE une ancienne co-star.

dix Garcelle a déclaré que la copine Denise pourrait vouloir retourner à RHOBH Crédit : Bravo

dix Denise ne reviendrait que si une étoile est virée Crédit : Bravo

En apparaissant sur Regardez ce qui se passe Live, Garcelle a confirmé qu’elle est toujours en contact avec Denise.

Garcelle, 54 ans, a déclaré à l’hôte Andy Cohen: « Je pense qu’elle veut revenir. »

Après Andy, 53 ans, a déclaré que les deux discuteraient davantage du sujet après le spectacle, Garcelle a ajouté: «Quelqu’un doit y aller cependant. Je dis juste.

le Bravo le patron a répondu : « Cela ne fonctionne pas toujours lorsque quelqu’un dit : « Si vous enlevez celui-ci, eh bien, je reviendrai ».

Lorsqu’on lui a demandé si Lisa Rinna est la raison pour laquelle Denise ne reviendra pas RHOBH, grogna Garcelle avant d’éclater de rire.

dix Andy a demandé si la star Denise veut quitter le spectacle est Lisa Crédit : Bravo

dix Garcelle a ri en refusant de nommer la star en question Crédit : Bravo

Denise a quitté RHOBH en septembre après une saison dramatique, tout en incluant des rumeurs de liaison avec une ancienne star Brandi Glanville.

L’actrice de Starship Troopers a rejoint RHOBH pour la saison 9 l’année dernière et a continué avec le spectacle pour la saison 10.

Au cours de la saison 2020, Denise combattu avec la plupart de ses camarades de casting, y compris Lisa et Kyle Richards.

Elle a appelé ses co-stars pour être « méchantes filles » et se liguent contre elle après que Brandi, 48 ans, a prétendu qu’elle avait eu une liaison de plusieurs mois avec Denise.

Les femmes étaient prétendument ensemble du début de 2019 au milieu de l’année dernière, et Denise aurait dit à Brandi pendant cette période qu’elle et son mari, Aaron Phypers, étaient dans un mariage ouvert.

dix Andy s’est demandé si Denise ne reviendrait pas dans la série à cause de Lisa Crédit : Bravo

dix Denise a joué sur RHOBH pendant deux saisons Crédit : Bravo

Cependant, le maman de trois enfants a réfuté ces affirmations.

Un jour avant l’annonce de sa sortie de RHOBH, Denise a répondu à un fan lui demandant comment elle « gérait les méchantes filles de Beverly Hills ».

La star de télé-réalité a répondu avec assurance : « Le bonheur et le succès sont la plus douce des revanches. »

En plus de Denise, ancienne star Teddi Mellencamp a également quitté l’émission Bravo après la saison 10.

dix Elle a annoncé son départ de la série en septembre Crédit : Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

dix Brandi a précédemment prétendu avoir une liaison avec Denise Crédits : brandiglanville/instagram

Les étoiles ont été remplacées par Cristal Kung Minkoff et Sutton Stracke, qui se sont retrouvés au milieu d’un querelle passionnée au cours de la saison la plus récente.

Bien que Denise ne soit peut-être pas prête à retourner à RHOBH, elle est aurait écrit un livre révélateur sur son passage dans la série.

En octobre, un initié a déclaré D’ACCORD! que l’actrice envisage d’écrire le livre « boursouflé ».

dix L’ancienne star de RHOBH n’a pas reculé sur les allégations de l’affaire Crédit : Getty

La source a déclaré: « Denise a envie d’aérer leur linge sale. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a pas été en mesure de remettre les pendules à l’heure à propos de Brandi.

« Et ça pue parce que c’est sa réputation qui a été ternie, et son mariage [to Aaron Phyper] qui a fait face à de sérieuses pressions.

L’informateur a ajouté que la mère de deux enfants est « prête à parler de toutes les ordures à deux faces ».