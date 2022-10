Garcelle Beauvais a une fois réservé un rendez-vous avec Eddie Murphy

Entre son passage dans “The Real Housewives of Beverly Hills” et sa co-animation sur “The Real”, nous avons appris que Garcelle Beauvais a vraiment VIVU !

Garcelle Beauvais en vedette dans le prochain épisode de TV One “UNCENSORED”

Le prochain épisode de “UNCENSORED” de TV One mettra en vedette l’actrice, mannequin et personnalité de la télévision, Garcelle Beauvais. La série est connue pour explorer la vie de célébrités et de personnalités populaires en fournissant des récits de première main de leurs succès et des obstacles auxquels ils ont été confrontés tout au long de leur carrière.

Garcelle Beauvais est surtout connue pour son rôle de Fancy dans la sitcom à succès “The Jamie Foxx Show”. Elle devient non censurée pour parler de son parcours vers une vie de mannequinat, d’actrice et de poursuite de ses rêves les plus fous.

Beaucoup de ces rêves se sont réalisés aussi ! Dans le clip ci-dessous, Garcelle parle de sortir avec Eddie Murphy par intermittence pendant un an après qu’ils aient tous les deux joué dans “Coming To America”.

Découvrez le clip ci-dessous:

On dirait que Garcelle était vraiment très demandé. Mesdames, avez-vous déjà accidentellement réservé un rendez-vous ? Comment vous en sortiriez-vous ?

UNCENSORED: GARCELLE BEAUVAIS diffusé le dimanche 16 octobre à 10/9c sur TV One.