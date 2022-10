Garcelle accuse Diana d’avoir engagé des trolls pour attaquer son fils

Internet bourdonne après la Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills a eu un moment explosif centré sur l’achat de robots racistes qui s’est transformé en femmes au foyer “Karenly” commentant la question.

Après que Garcelle Beauvais a plaidé pour que les trolls cessent d’attaquer son fils de 14 ans Jax avec des commentaires négatifs et racistes en août, le moment choquant a été discuté lors de la réunion #RHOBH de cette semaine.

Comme indiqué précédemment, Jax a publié des captures d’écran de remarques et de commentaires racistes qu’il a reçus et centrés sur lui et Garcelle devant “s’inquiéter pour” son frère aîné Oliver qui avait certes des problèmes de toxicomanie.

Selon Beauvais, les trolls ne se sont pas arrêtés là cependant, ils ont également envoyé à son fils des photos nues d’elle de sa diffusion Playboy, et ont laissé un commentaire particulièrement cruel faisant référence à la mort de George Floyd.

“C’était la chose la plus cruelle que quelqu’un puisse faire à un enfant”, a déclaré Beauvais lors de la réunion. “C’était vraiment cruel. C’était sa première semaine de lycée et mes photos de Playboy lui ont été envoyées. Ça faisait très mal. Celui qui nous a tous vraiment touchés, c’est quelqu’un qui a dit : “S’il n’y avait pas ton papa blanc, tu aurais un genou sur le cou.” J’essaie de tenir le coup. C’est vraiment difficile.

Lors de l’épisode de mercredi de la réunion #RHOBH, Andy Cohen a évoqué les attaques “racistes et troublantes” auxquelles le fils de Garcelle a été confronté sur les réseaux sociaux et a évoqué les rumeurs persistantes selon lesquelles un membre de la distribution aurait payé des robots pour cibler Jax.

La femme au foyer Garcelle Beauvais a admis qu’elle pensait que c’était le cas.

“Si je vais être honnête, je l’ai fait, absolument”, a déclaré Beauvais. “Je ne sais pas pertinemment qu’ils auraient dit cela, mais je pense peut-être acheter les bots”, a-t-elle révélé. “Cela m’a semblé être une tendance à attaquer mes enfants. Pour moi, c’était comme si je n’étais pas voulu dans la série, donc c’est une façon de me faire sortir. Parce que si vous attaquez mes enfants, je partirai très probablement. C’est pourquoi je me sentais comme ça. J’ai une enquête en cours.

Plus tard dans la réunion, lorsque Diana Jenkins s’est jointe virtuellement, Garcelle a clairement indiqué qu’elle pensait que les bots avaient été achetés par Jenkins en particulier.

Garcelle Beauvais pensait que Diana Jenkins avait acheté les robots ciblant son fils

Quand Andy Cohen a demandé à Beauvais si elle pensait que Jenkins était impliqué avec les trolls, elle a confirmé que oui.

“Oui, je l’ai fait si je vais être honnête, je pensais qu’elle était derrière tout ça, absolument”, a déclaré Garcelle, 55 ans. “Je ne sais pas à quel point je dois paraître diabolique pour que vous considériez même que je ferais ça à Jax”, a déclaré Diana, 48 ans. “Vous devez avoir une mauvaise opinion de moi si vous pensez que j’intimiderais un 14 vieil enfant.

La déclaration de Garcelle est intervenue après que plusieurs observateurs de #RHOBH ont remarqué que les trolls soutenaient la star et sont apparus “commodément” après que Jenkins et Beauvais se sont disputés dans l’émission.

Beauvais est allé dire que Jenkins lui avait également envoyé un “texte menaçant” qui l’exhortait à dire à Jax de bloquer son nom dans le commentaire de George Floyd / genou sur le cou qui comprenait une ligne disant; “Laisse Diana tranquille.

« Il a 14 ans. Il ne pense pas: “Laissez-moi supprimer le nom de Diana, donc elle n’est pas impliquée” », a répondu Garcelle tandis que Diana continuait à dire qu’elle voulait «protéger toutes les familles». “Alors Diana pense que nous aurions dû retirer son nom. Quand Jax a reçu cela, il ne pensait à protéger personne d’autre que lui-même.

Cela a en quelque sorte incité Kyle Richards à intervenir et à dire que Diana voulait qu’elle supprime le message et le republie avec son nom au crayon.

Diana a convenu que c’était exactement ce qu’elle voulait qu’il se passe – et cela a envoyé Garcelle à travers le toit.

“Vous plaisantez j’espère? Alors tu veux, au milieu de moi essayant de protéger mon enfant, je dois alors venir te sauver tous ?!” s’exclama-t-elle. “C’est scandaleux. C’est scandaleux pour moi.

Les téléspectateurs ont souligné le moment sur Twitter et ont accusé les dames d’agir comme Karens.

Quant au “texte menaçant”, Jenkins l’a minimisé et a essayé de dire que ce n’était pas un real menace comme les menaces de mort « que sa famille a reçues dans son pays ».

“Une menace est une menace”, a déclaré Garcelle.

“Non, Garcelle, une menace n’est pas une menace”, a déclaré Diana. “J’ai un meurtre dans ma famille. Ma famille a été assassinée. Un meurtre est un meurtre et quand quelqu’un vous dit qu’il va poignarder votre fils ou votre fille avec un couteau, c’est une menace. Et ce n’est pas un cesser et s’abstenir.

Trop Fab rapporte que la menace en question a lu;

“Croyez-moi quand je dis que si quelque chose arrive à mes enfants, vous serez tenu légalement responsable et aucun contrat Bravo ne m’arrêtera. Je suppose qu’en faisant [Sheree Zampino] supprimez mon message d’anniversaire, vous vouliez me solidifier en tant que raciste et en fait ruiner ma vie.

Que pensez-vous du fait que Garcelle Beauvais accuse Diana Jenkins d’avoir engagé des bots pour commettre l’attaque Jax ?