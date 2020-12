Le commissaire Don Garber a déclaré que si la Major League Soccer est en passe de subir des pertes de près d’un milliard de dollars cette année en raison du coronavirus, il est fier de la façon dont la ligue a pu briser la pandémie et terminer une saison difficile.

Garber a prononcé son discours annuel sur l’état de la ligue mardi avant la finale de la Coupe MLS de samedi entre les Sounders de Seattle et Columbus Crew dans l’Ohio.

La ligue a pris fin le 12 mars en raison de la pandémie, mais elle s’est poursuivie cet été avec le tournoi MLS is Back dans une bulle de Floride avant de revenir sur les marchés locaux pour une saison écourtée.

Garber avait prédit pour la première fois en juin que les pertes dans la ligue seraient de 1 milliard de dollars, et avec la fin de la saison, il a déclaré que la perte de revenus approchait effectivement de ce chiffre.

Non seulement nous avons perdu une quantité importante de revenus, comme tant d’autres entreprises, en particulier dans notre secteur, mais nous avons également engagé des coûts que nous n’avions pas l’intention d’engager. Nous avons affrété des joueurs pour chaque match – cela ne fait actuellement pas partie de notre ABC. Nous avons eu les frais de gestion du tournoi MLS is Back, a déclaré Garber. Et bien que cela nous ait permis de générer des revenus, les dépenses pour loger autant de joueurs, organiser ces jeux et créer les stades virtuels étaient énormes. Donc, fondamentalement, l’impact de tout cela est probablement plus profond que prévu et c’est une source de préoccupation.

Garber a déclaré que la ligue et ses équipes avaient tenté de compenser les pertes avec des licenciements traumatisants de 20% du personnel de la ligue, des licenciements individuels de clubs et une réduction de salaire de 5% pour les joueurs. Mais la réalité est que la compétition dépend des revenus des jours de match, qui ont été considérablement réduits pendant la pandémie avec moins de matches et pas de fans ou un public limité lors des matches.

Nous sommes préoccupés par ce à quoi cela ressemblera à l’approche de 2021 et, comme tout le monde peut l’imaginer, nous travaillons à trouver comment sauver cela », a déclaré Garber. J’ai bon espoir que 2021 sera une bien meilleure année que 20 car je ne pense pas qu’aucune entreprise ne puisse avoir l’impact que nous avons eu en 2020 deux années de suite.

Garber a déclaré que l’objectif actuel restait de commencer la saison 2021 au début ou à la mi-mars.

Garber ne dirait pas si la ligue invoquerait la clause incluse dans la convention collective avec les joueurs qui permettrait aux deux parties de se retirer de l’accord et de renégocier si des conditions économiques défavorables existaient. La ligue et l’Association des joueurs de la MLS ont accepté la nouvelle CBA en février, mais elle n’a jamais été ratifiée et l’accord a été révisé pour tenir compte coronavirus s’occupe du tournoi MLS is Back.

Nous avons négocié dur sur cet article, mais pour le moment, je ne peux rien ajouter sur le moment ou le moment où cet article serait déclenché, a-t-il dit.

Garber a abordé de nombreuses autres questions au cours de son discours.

Il a dit qu’il était trop tôt pour déterminer si les équipes canadiennes pourraient jouer à domicile la saison prochaine. L’Impact de Montréal, Toronto et les Whitecaps de Vancouver ont tous déménagé dans des stades aux États-Unis cette saison en raison de COVID-19[feminine restrictions de voyage.

Garber a également parlé de la vente de Real Salt Lake. Le propriétaire Dell Loy Hansen a annoncé qu’il vendait des avoirs de United Soccer en août après que des informations aient été révélées qu’il avait fait des commentaires racistes. MLS reprendra probablement le processus de vente dans les 30 prochains jours, a déclaré Garber.

Les parties intéressées sont en pourparlers avec nous pour acheter la participation de Dell Loy Hansen dans le club et les Monarchs (USL) », a-t-il déclaré. Comme vous le savez, les Royals (de la National Women’s Soccer League) ont annoncé qu’ils déménageraient à Kansas City. Cette équipe a déjà été vendue. Donc rien à annoncer à ce sujet. Mais les discussions restent en cours et franchement productives.

Alors que l’actionnaire majoritaire d’Orlando City, Flavio da Silva, a déclaré qu’il serait disposé à discuter d’une vente de sa participation dans l’équipe, Garber a déclaré que rien n’était à venir.

Le commissaire a également déclaré qu’il était fier que la ligue ait été l’un des premiers sports professionnels à jouer pendant la pandémie, bien que dans la bulle de Floride, puis à revenir sur les marchés locaux. Il a souligné que les cotes des compétitions sont restées stables, tandis que d’autres sports ont affiché une baisse.

L’avenir de la MLS semble très prometteur, a déclaré Garber. Nous serons plus grands, meilleurs et plus forts ici dans les années à venir. «

