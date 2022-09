Garba Fever saisit la section locale de Mumbai alors que les femmes entrent dans la danse dans le train

Alors que la fièvre de Navratri s’empare de l’Inde, des vidéos de personnes interprétant Garba ont inondé Internet. Tout au long des festivités de neuf jours, les fidèles vénèrent les neuf avatars de la déesse Durga. Parmi tous les clips de personnes interprétant Garba à travers le pays, des cuisines aux routes, le dernier à devenir viral sur Twitter montre un groupe de femmes dansant à l’intérieur d’un train local de Mumbai.

Dans la vidéo partagée par un compte Twitter, on peut voir un groupe de femmes jouer Garba en cercle à l’intérieur de l’entraîneur féminin de la section locale de Mumbai. On peut aussi les entendre chanter librement et profiter de leur moment. Les autres navetteurs appréciaient également la performance.

L’utilisateur a écrit la légende de la vidéo, “Mumbai local crée des moments. Maintenant, dans le local d’hier à 10 h 02 de Kalyan. Le plaisir n’a pas de limite.

#Garba #Navrathri

LES LOCAUX DE MUMBAI CRÉENT DES MOMENTS

Maintenant à 10h02 d’hier #AClocal de Kalyan.

LE PLAISIR N’A PAS DE LIMITE. pic.twitter.com/Hruzxwbeqr — Utilisateurs du chemin de fer de Mumbai (@mumbairailusers) 28 septembre 2022

Les Twitterati ne peuvent s’empêcher de jaillir de la vidéo. L’un des utilisateurs a écrit: “Des moments comme ceux-ci rendent le trajet encore plus magique.”

Des moments comme ceux-ci rendent la balade encore plus magique✨💕 — Komal Bhide (@BhideKomal) 28 septembre 2022

Un autre a plaisanté et a dit: “Itna space hai local me.”

Itna space hai local me 😜 – Dheeraj Gaur (@dheerajgaur1) 28 septembre 2022

Quelqu’un a commenté : « Nous ne jouons pas contre Garba toute l’année. CE N’EST que 9 jours par an. Dans le train, nous n’avons pas assez de place pour nous tenir debout. Mais si le train est vide, pourquoi ne pas s’amuser un peu ? »

Nous ne jouons pas au garba toute l’année, c’est seulement 9 jours par an. Dans le train, nous n’avons pas assez d’espace pour nous tenir debout correctement. Mais si le train est vide pourquoi ne pas s’amuser un peu ? – Vidya (@ VidyaPalkar5) 28 septembre 2022

Un autre utilisateur, “C’est ce qui fait de Mumbai un endroit spécial, les gens créeront et trouveront de la joie même dans les endroits les plus inattendus.”

C’est ce qui fait de Mumbai un endroit spécial, les gens créeront et trouveront de la joie même dans les endroits les plus inattendus. – Rahul Rathod (@Irahulrathod) 28 septembre 2022

La vidéo a recueilli 2,95 lakh de vues depuis sa mise en ligne.

Les médias sociaux ont de nombreuses vidéos de personnes participant aux festivités, même dans des endroits improbables. D’un groupe dansant à une température inférieure à zéro au Ladakh à une dame dansant sur le rythme Garba dans la cuisine tout en faisant du pain plat indien.

