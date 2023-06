Garantie politique ? Le débrayage du GOP de l’Oregon sur le projet de loi sur la «guerre de la culture» menace des milliards de dollars dans les fonds scolaires

PORTLAND, Oregon (AP) – Le financement des écoles, des programmes d’alphabétisation et des enseignants de l’éducation spécialisée dans l’Oregon – un État où 60% des élèves de troisième année ne savent pas lire au niveau scolaire – pourrait être compromis par un débrayage républicain qui a bloqué des centaines de factures et fait dérailler l’Assemblée législative pendant près de six semaines.

L’impasse sur un projet de loi qui élargirait l’accès à l’avortement et aux soins de santé affirmant le genre pourrait saborder le financement indispensable de l’éducation dans une année où les étoiles semblaient s’aligner sur le budget de l’Oregon.

Les recettes fiscales ont dépassé les projections des économistes de l’État, permettant aux législateurs d’approuver un budget record de la maternelle à la 12e année de 10,2 milliards de dollars. Mais la législation sur les dépenses d’éducation nécessite un vote du Sénat, qui n’a pas pu mener ses activités depuis le 3 mai en raison du boycott du GOP, et le temps presse, avec seulement deux semaines avant la fin de la session législative.

« Soutenir des écoles solides et améliorer les résultats des élèves devrait suffire à inciter quiconque à se présenter au travail », a déclaré la représentante de l’État démocrate Courtney Neron, présidente du comité de la Chambre sur l’éducation, lors d’un récent rassemblement contre le débrayage. « De la petite enfance à l’enseignement supérieur, nos écoles et nos élèves ont besoin de nous pour répondre à de sérieux défis. »

Le bureau républicain du Sénat de l’Oregon a déclaré dans un e-mail qu' »il est extrêmement important que nous nous assurions que l’éducation soit entièrement financée ». Le chef de la minorité républicaine, le sénateur Tim Knopp, a également déclaré dans un e-mail que son caucus reviendrait d’ici le 25 juin pour adopter des projets de loi et des budgets « essentiellement bipartites ».

Mais les démocrates disent qu’il n’est pas possible d’attendre le dernier jour de la session pour adopter les budgets et que les districts scolaires ont besoin d’une idée du financement potentiel d’ici début juillet pour commencer à planifier la prochaine année scolaire.

« Il n’y a aucun moyen que nous puissions adopter tous les projets de loi budgétaires le 25 juin », a déclaré le sénateur démocrate Michael Dembrow, président du comité sénatorial sur l’éducation, dans un e-mail. « Le simple fait de rédiger des projets de loi budgétaires dans les deux chambres prendra plusieurs jours. »

Si les législateurs ne reviennent pas bientôt, Dembrow a déclaré qu’il soupçonnait la gouverneure Tina Kotek « devra convoquer une session extraordinaire à un moment donné pour établir les budgets ».

Comme dans d’autres États du pays, les scores en lecture et en mathématiques ont chuté dans l’Oregon à la suite de la pandémie de COVID-19. Les fermetures d’écoles frappent particulièrement les jeunes enfants, les privant de l’enseignement en personne essentiel nécessaire pour apprendre à lire. Environ 60% des élèves de troisième année de l’Oregon ne maîtrisent pas la lecture ou les mathématiques, selon les derniers résultats d’évaluation de l’État.

En plus du budget de 10,2 milliards de dollars de la maternelle à la 12e année, qui a été adopté par la Chambre d’État avec le soutien bipartisan, le débrayage républicain du Sénat pourrait également faire dérailler les projets de loi sur l’éducation visant à consolider les pertes d’apprentissage pandémiques et à lutter contre la crise de la main-d’œuvre dans l’éducation.

L’un de ces projets de loi vise à remédier aux pénuries d’enseignants et d’autres personnels scolaires, en particulier dans les zones rurales, et à augmenter les salaires des enseignants de l’éducation spéciale. Un autre investirait 140 millions de dollars dans une nouvelle initiative d’alphabétisation précoce pour les enfants de la naissance à la troisième année. L’initiative est une pièce maîtresse du programme de Kotek.

« Cela devrait être une urgence, un signal d’alarme », a déclaré Gini Pupo-Walker, directrice exécutive du groupe de défense à but non lucratif The Education Trust. « Il est regrettable que ces projets de loi vraiment importants qui pourraient vraiment remodeler la façon dont la lecture est enseignée et qui pourraient vraiment transformer les expériences d’apprentissage des élèves soient… maintenant pris en otage par un problème totalement distinct. »

Le projet de loi sur l’alphabétisation précoce, en particulier, a reçu plus de 150 commentaires publics écrits. Entre autres choses, la mesure financerait le tutorat pour les lecteurs en difficulté et ordonnerait aux écoles de baser l’enseignement de l’alphabétisation sur la science de la recherche en lecture, qui souligne l’importance de la phonétique pour enseigner aux enfants à lire.

Anna Ingram à Eugene faisait partie des parents qui ont témoigné en faveur du projet de loi. Elle a décrit se sentir en colère, anxieuse et désespérée lorsqu’elle a vu son fils avoir du mal à apprendre à lire. Son professeur de première année a fourni une liste de 200 mots courants qu’il devrait mémoriser. En troisième année, il a été encouragé à deviner les mots de leur première lettre et en regardant des images, a-t-elle déclaré.

« En fait, il n’était pas recommandé de sonder les lettres du mot », a-t-elle déclaré dans un témoignage écrit. « Il a appris à lire parce que je débourse des milliers de dollars par an pour lui donner des instructions explicites et systématiques. »

Les dépenses d’éducation dans les années à venir seront particulièrement critiques à l’expiration des fonds fédéraux uniques destinés à la pandémie, a déclaré Jon Valant, directeur du Brown Center on Education Policy à la Brookings Institution à Washington, DC.

«Nous avons probablement plus besoin d’une élaboration de politiques réfléchie, intelligente et prudente en matière d’éducation que nous n’en avons depuis des générations. Ce fut un plus grand succès pour les écoles américaines que tout ce que l’on sait de mémoire récente », a-t-il déclaré à propos de la pandémie.

« Lorsque les ressources sont potentiellement là, je pense qu’il est extrêmement important que nous les utilisions et que nous les utilisions bien », a ajouté Valant. « Parce que les ressources ne sont pas là pour toujours. »

___

Claire Rush est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Claire Rush, l’Associated Press