Gap vend son activité Intermix à la société de capital-investissement Altamont Capital Partners

Gap Inc. a annoncé mardi avoir accepté de vendre sa marque de vêtements de créateurs Intermix à la société de capital-investissement Altamont Capital Partners, dans l’espoir de se concentrer sur ses quatre marques principales.

Altamont acquerra l’intégralité de l’activité Intermix, y compris ses baux de magasins et ses opérations de commerce électronique. Intermix exploite 31 magasins aux États-Unis. Les conditions financières n’ont pas été divulguées.

Gap a acquis Intermix en 2012 pour environ 130 millions de dollars en espèces. L’entreprise représentait un peu moins de 1% des ventes de Gap en 2020, soit 13,8 milliards de dollars, a déclaré une porte-parole de Gap.

Elle a ajouté que l’accord ne devrait pas avoir d’impact significatif sur ses marges.

En avril, Gap a vendu Janie et Jack, une marque de vêtements pour enfants haut de gamme qu’elle a acquise de Gymboree, à Go Global Retail.

En se débarrassant de ces deux bannières de mode, la société pourra se concentrer davantage sur la croissance de ses marques Athleta et Old Navy plus performantes, tout en s’efforçant de redresser sa marque éponyme Gap ainsi que Banana Republic.

Les actions de Gap étaient en baisse d’environ 2% mardi après-midi. Les actions de la société ont augmenté de plus de 340% au cours des 12 derniers mois. Sa capitalisation boursière est de 13 milliards de dollars.

BofA Securities était le conseiller financier de Gap.

