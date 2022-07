Gap, Peloton, Boeing, American Airlines, Twitter et plus

Un magasin Gap à New York, le 2 août 2020.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Gap – Les actions du détaillant de vêtements ont chuté de plus de 5% après que Gap a annoncé lundi que la PDG Sonia Syngal quittait son poste. Wells Fargo a rétrogradé l’action à un poids égal à l’achat après le déménagement, affirmant que la société ne peut plus recommander une action qui fait face à tant de défis au sein de sa propre entreprise – d’autant plus que les investisseurs font face à un contexte économique difficile.

Boeing – Les actions de la société aérospatiale ont bondi de plus de 7% après avoir annoncé que ses livraisons avaient atteint leur niveau mensuel le plus élevé depuis mars 2019. Boeing a livré 51 avions en juin, totalisant 216 jets au premier semestre.

Actions des compagnies aériennes – Les actions d’American Airlines ont bondi de près de 10 % après que la société a mis à jour ses prévisions du deuxième trimestre, s’attendant à ce que les revenus totaux augmentent de 12 % par rapport à la même période en 2019. Delta Air Lines a gagné environ 6,15 % avant ses bénéfices, ce qui sont prévus mercredi. Southwest a également augmenté de 4,64% après que Susquehanna a relevé le titre de neutre à une note positive.

Peloton – Les actions de Peloton ont augmenté de 3,7 % après que le fabricant d’équipements de fitness a annoncé qu’il suspendait ses opérations de fabrication en interne et élargissait son partenariat avec le fabricant taïwanais Rexon Industrial.

Twitter – Les actions de la société de médias sociaux ont rebondi de plus de 4 % après une baisse de 11 % lors de la session précédente. Twitter a déclaré lundi dans une lettre que l’offre d’Elon Musk de mettre fin à son projet d’acquisition de 44 milliards de dollars de la société de médias sociaux était “invalide et illicite”.

Dave & Buster’s – Les actions de Dave & Buster’s ont chuté de près de 4 % pour atteindre un creux de 52 semaines après que le restaurant sur le thème du divertissement a annoncé une série de changements de direction dans sa suite C. Les embauches prendront effet le 1er août.

PriceSmart—Les actions du détaillant discount PriceSmart ont plongé de près de 10 %, atteignant un creux de 52 semaines un jour après que la société a annoncé des bénéfices qui ont dépassé les attentes des analystes, même si les ventes ont surperformé. PriceSmart a également déclaré qu’il tentait de se débarrasser des stocks excédentaires à des prix réduits, car il a été touché par l’évolution de la demande des consommateurs et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Canoo—Les actions du fabricant de véhicules électriques Canoo ont bondi de 53,16 % après que Walmart a accepté d’acheter au moins 4 500 de ses prochaines camionnettes de livraison électriques. Grâce à l’accord, Walmart peut acheter jusqu’à 10 000 fourgonnettes électriques.

Microsoft – Microsoft a chuté de 4,10 % après que Morgan Stanley a abaissé son objectif de prix sur la société à 354 $ contre 372 $. La société a également déclaré que le titre n’était pas à l’abri des risques macroéconomiques.

– Sarah Min, Samantha Subin et Yun li de CNBC ont contribué au reportage