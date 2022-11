Gap (GPS) revenus T3 2022

Les acheteurs de vacances participent aux premières offres de shopping du Black Friday au magasin Gap de Times Square à New York.

La société est à la recherche d’un nouveau PDG après le départ de Sonia Syngal cet été et une rupture très médiatisée avec la marque Yeezy de Ye. Ye, anciennement Kanye West, a résilié son contrat avec Gap en septembre, invoquant ce qu’il a appelé des ruptures de contrat et un manque de contrôle créatif. Gap a retiré tous les produits Yeezy de ses magasins fin octobre, après que West ait fait des remarques antisémites publiques.

En août, Gap a retiré ses prévisions pour l’année complète, citant des difficultés spécifiques à l’entreprise ainsi qu’une inflation élevée et une baisse du moral des consommateurs.

Le bénéfice net de Gap a atteint 282 millions de dollars, ou 77 cents par action non ajusté, une amélioration spectaculaire par rapport à une perte nette de 152 millions de dollars, ou 40 cents par action, il y a un an. Les revenus ont augmenté de 2 % pour atteindre 4,04 milliards de dollars, contre 3,94 milliards de dollars au cours du même trimestre en 2021.

Les actions de la société ont augmenté d’environ 8% dans les échanges prolongés jeudi. L’action a chuté de 27 % jusqu’à présent cette année et a clôturé jeudi à 12,72 $, en hausse de plus de 5 % au cours de la séance.

La directrice financière, Katrina O’Connell, a déclaré que bien que la société ait progressé dans la réduction de ses stocks gonflés, elle “continuera d’adopter une approche prudente à la lumière de l’incertitude des consommateurs et de l’environnement de plus en plus promotionnel alors que nous envisageons le reste de l’exercice 2022”.

Le détaillant de vêtements – qui comprend sa marque éponyme, Old Navy, Banana Republic et Athleta – a déclaré qu’il prévoyait que ses ventes nettes globales pourraient baisser à un chiffre d’une année sur l’autre au quatrième trimestre de l’exercice 2022.

Elle a déclaré que la société est sur la bonne voie pour ouvrir un total de 30 magasins Athleta et prévoit maintenant d’ouvrir 10 magasins Old Navy d’ici la fin de cet exercice.

Le détaillant bouscule également son empreinte en magasin, en fonction des bannières qui grandissent ou diminuent. Jusqu’à présent cette année, la société a fermé un total de 29 magasins Gap et Banana Republic en Amérique du Nord, a déclaré O’Connell lors d’un appel avec des investisseurs. Il prévoit désormais de fermer environ 30 magasins supplémentaires cette année, dans le cadre d’un objectif de fermeture de 350 magasins en Amérique du Nord d’ici la fin de l’exercice 2023.

Les ventes en ligne ont augmenté de 5 % par rapport à l’année dernière et ont représenté 39 % des ventes nettes totales.

Les ventes comparables de l’entreprise totale, qui suivent les revenus en ligne et dans les magasins ouverts pendant au moins 12 mois, ont augmenté de 1 % par rapport à la période de l’année précédente. Les analystes s’attendaient à une baisse des ventes comparables de 3,2%, selon les estimations de StreetAccount.

Le détaillant fait face à une surabondance de vêtements hors saison, démodés ou de la mauvaise taille.

L’inventaire gonflé a devenir un problème pour de nombreux détaillants, dont Gap. Il y a un an, Gap avait du mal à répondre à la demande, car les usines fermaient temporairement à cause de Covid et les marchandises restaient bloquées dans les ports encombrés. Le détaillant est allé jusqu’à payer un supplément pour transporter des vêtements par fret aérien. Mais les retards et les arriérés signifiaient que certaines marchandises saisonnières arrivaient encore trop tard.

Les stocks se sont accumulés au cours des derniers trimestres, les consommateurs recherchant des vêtements plus habillés au lieu de vêtements décontractés. Les stocks de Gap ont augmenté de 34 % au premier trimestre et de 37 % au deuxième trimestre. Gap a été contraint d’offrir des démarques importantes, réduisant les bénéfices.

À la fin du troisième trimestre, les stocks avaient augmenté de 12 %, la société continuant d’emballer et de stocker des marchandises pour les revendre une autre fois. La société a également vu des niveaux plus élevés de produits de base à rotation lente et certains restes de produits saisonniers, a déclaré O’Connell.

Elle a déclaré que la société “s’engage à nettoyer nos stocks afin que nous ne continuions pas à reporter les stocks excédentaires l’année prochaine”.

Old Navy a été confrontée à un problème d’inventaire plus spécifique : la division a décidé d’offrir davantage de vêtements pour femmes de grande taille, mais le déménagement a fini par laisser les magasins avec trop de tailles étendues et pas assez de tailles populaires. Gap a déclaré jeudi qu’Old Navy avait fait des progrès au troisième trimestre pour améliorer son équilibre des tailles, ce qui a stimulé les ventes.

