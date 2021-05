Gap (GPS) rapporte que les résultats du premier trimestre 2021 ont battu

Un magasin Gap à New York, le 2 août 2020.

Gap a déclaré jeudi que ses ventes du premier trimestre de l’exercice avaient dépassé les niveaux d’avant la pandémie, alors que les acheteurs se tournaient vers Old Navy et Athleta pour rafraîchir leur garde-robe pour l’été.

Le détaillant a relevé ses perspectives de ventes pour l’ensemble de l’année, la bannière homonyme de Gap en Amérique du Nord montrant les premiers signes d’amélioration et la croissance du commerce électronique reste forte.

L’action de Gap a bondi d’environ 2% sur les nouvelles dans le commerce étendu.

« Alors que la mode active et la polaire continuent de monter en flèche, nous avons assisté à une résurgence de la mode estivale avec des robes qui rebondissent, montrant que les clients sortent de la crise voulant exprimer leur style sans sacrifier le confort et la commodité numérique auxquels ils sont habitués », Sonia PDG Syngal a déclaré dans un communiqué.

Voici comment Gap a fait au cours de la période close le 1er mai, par rapport à ce que les analystes prévoyaient, sur la base des estimations de Refinitiv:

Bénéfice par action: 48 cents ajusté contre une perte de 5 cents attendue

Chiffre d’affaires: 3,99 milliards de dollars contre 3,45 milliards de dollars attendus

Gap est passé à un bénéfice de 166 millions de dollars, ou 43 cents par action, après une perte de 932 millions de dollars, ou 2,51 dollars par action, un an plus tôt. En excluant les frais uniques associés à la vente de Janie & Jack et Intermix, Gap a gagné 48 cents par action au cours du trimestre. Cela est venu bien avant une perte prévue de 5 cents.

Le chiffre d’affaires total est passé à 3,99 milliards de dollars, contre 2,11 milliards de dollars un an plus tôt, lorsque les magasins du détaillant ont été fermés pendant un certain temps en raison de la pandémie de Covid. Cela a dépassé les estimations de 3,45 milliards de dollars, selon Refinitiv.

Gap a estimé que les fermetures en cours liées à Covid sur les marchés en dehors des États-Unis ont réduit les ventes de 2% par rapport aux niveaux de 2019 au cours de la dernière période. Dans l’ensemble, les ventes du premier trimestre de l’exercice ont augmenté de 8% sur une base de deux ans.

Chez Old Navy, les ventes comparables ont augmenté de 35% d’une année sur l’autre et de 25% par rapport à 2019. L’activité Athleta a vu ses ventes comparables augmenter de 27% par rapport à l’année dernière et de 46% sur une base de deux ans. Ensemble, ces deux marques ont généré 66% des ventes à l’échelle de l’entreprise au cours du dernier trimestre, a déclaré Gap.

Dans la bannière éponyme de Gap, les ventes comparables dans le monde ont augmenté de 29% par rapport à l’année dernière, mais ont diminué de 1% sur une base de deux ans. En Amérique du Nord, la marque a montré des signes de progrès, avec des ventes comparables dans la région en hausse de 9% par rapport à 2019.

Les ventes de Banana Republic ont chuté de 4% sur une base comparable d’une année sur l’autre et de 22% par rapport à 2019, car moins de consommateurs recherchaient des tenues à porter pour travailler.

Les ventes en ligne ont augmenté de 82% par rapport à deux ans auparavant, représentant 40% du chiffre d’affaires total. Les ventes des magasins ont diminué de 16% sur une base de deux ans, principalement en raison des fermetures de magasins en cours et des restrictions restantes de Covid en dehors des États-Unis, a déclaré Gap.

Le détaillant demande maintenant que le bénéfice ajusté se situe dans une fourchette de 1,60 $ à 1,75 $ par action cette année, avec des ventes nettes en hausse dans la fourchette de 20% à 20% à partir de 2020. Auparavant, il recherchait des valeurs moyennes à élevées. pourcentage de croissance des ventes des adolescents.

Les analystes recherchaient un bénéfice par action de 1,38 USD pour l’exercice 2021, avec une croissance des ventes de 17,8% d’une année sur l’autre.

Les actions de Gap ont clôturé jeudi en hausse d’environ 4%. L’action a augmenté de 74% depuis le début de l’année, portant sa capitalisation boursière à 13,2 milliards de dollars.

Retrouvez l’intégralité du communiqué de presse sur les résultats de Gap ici.