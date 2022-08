Gap (GPS) publie ses résultats pour le deuxième trimestre de l’exercice 2022

Gap Inc. a retiré jeudi ses perspectives financières pour l’année après avoir enregistré une perte nette au deuxième trimestre et sa chaîne Old Navy a continué de lutter avec le mauvais mélange de tailles et de styles.

La société basée à San Francisco, qui est en train de trouver un nouveau PDG, a cité ses récents défis d’exécution et ses tendances macroéconomiques incertaines pour retirer ses prévisions pour 2022.

“À court terme, nous prenons des mesures pour réduire séquentiellement les stocks, rééquilibrer nos assortiments afin de mieux répondre aux besoins changeants des consommateurs, gérer et réévaluer de manière agressive les investissements et renforcer notre bilan”, a déclaré la directrice financière Katrina O’Connell dans un communiqué. Libération.

Pour la période de trois mois terminée le 30 juillet, le détaillant a déclaré une perte nette de 49 millions de dollars, ou 13 cents par action. Un an plus tôt, il a déclaré un bénéfice net de 258 millions de dollars, ou 67 cents par action.

Hors éléments ponctuels, la société a gagné 8 cents par action.

Les revenus de Gap pour la période ont chuté de 8% à 3,86 milliards de dollars, contre 4,2 milliards de dollars un an plus tôt. Cela a dépassé les estimations de 3,82 milliards de dollars, selon une enquête Refinitiv.

Les ventes en ligne ont chuté de 6 %, représentant 34 % des ventes totales.

Les ventes comparables, qui suivent les revenus en ligne et dans les magasins ouverts pendant au moins 12 mois, ont diminué de 10 % par rapport à il y a un an. Cela comprenait une baisse de 15% chez Old Navy, qui, selon la société, a été touchée par des retards d’inventaire, des “problèmes d’acceptation des produits” dans des catégories clés et un ralentissement de la demande parmi les acheteurs à faible revenu.

Dans la bannière éponyme de la société, Gap, les ventes mondiales comparables ont chuté de 7 %. Les ventes comparables d’Athleta ont baissé de 8 %, la société notant un changement de préférence des consommateurs des catégories athleisure vers les catégories professionnelles. Chez Banana Republic, les ventes comparables ont augmenté de 8 %.

Gap a déclaré dans des remarques préparées qu’il commençait à voir une amélioration des tendances des ventes en juillet et en août. Cependant, la société ne propose pas de prévisions pour son exercice complet en raison de l’incertitude persistante concernant le comportement des consommateurs et les promotions chez d’autres détaillants.

La société a déclaré qu’elle avait réduit le nombre de nouveaux magasins Old Navy qu’elle prévoyait d’ouvrir au cours de la seconde moitié de l’année.

