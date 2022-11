Gap et les ventes de vêtements pour bébés Old Navy sont un signe de détresse financière

Les clients réduisent leurs dépenses chez Gap et Old Navy, en particulier dans une catégorie spécifique qui montre à quel point les familles ressentent le pincement de l’inflation.

Dans les moments difficiles, les parents lésinent généralement sur eux-mêmes et se concentrent sur la satisfaction des besoins de leurs enfants en pleine croissance. Mais Gap et Old Navy ont déclaré jeudi qu’ils voyaient désormais moins de dépenses pour les articles pour bébés et enfants.

“Les dépenses pour les enfants sont l’un des derniers domaines dans lesquels la plupart des parents réduisent, donc la douceur chez Gap et Old Navy suggère que certains ménages sont soumis à des contraintes financières importantes”, a déclaré Neil Saunders, analyste du secteur de la vente au détail et directeur général de Globaldata.

Étant donné que ces marques s’adressent aux acheteurs à revenu moyen à faible, cette baisse des dépenses est un indicateur très réel de la profondeur avec laquelle les ménages soucieux de leur budget ressentent la douleur des prix plus élevés. Ils ont été contraints d’aller à leur dernier recours.

L’inflation globale est en hausse de 7,7% par rapport à 2021, même si les dernières lectures sur les prix que les ménages paient pour les produits de première nécessité et les achats discrétionnaires ont montré un léger ralentissement.

La réduction des dépenses en vêtements pour enfants chez Gap Inc. – qui exploite ses magasins homonymes Gap, Old Navy, Banana Republic et les divisions Athleta sous son égide – faisait partie de la publication des résultats du troisième trimestre de la société jeudi.

Alors que les ventes globales de l’entreprise ont augmenté de 2% par rapport à l’année dernière pour atteindre 4 milliards de dollars pour le trimestre terminé le 29 octobre, le détaillant a noté que la croissance des ventes chez Gap et Old Navy a été compensée par des ventes plus faibles dans les catégories enfants et bébés.

“Les clients d’Old Navy ont toujours une propension à acheter. Cela étant dit, ils continuent de subir une baisse des dépenses et de la fréquence d’achat de la part de ses consommateurs à faible revenu”, a déclaré Bobby L. Martin, PDG par intérim de Gap Inc., aux analystes lors de la conférence. appel aux résultats jeudi.

Il n’y a pas que Gap. Selon le cabinet d’études de marché NPD, les achats de vêtements pour bébés et tout-petits sont en baisse cette année : de janvier à octobre, les ventes de vêtements pour bébés et tout-petits ont diminué de 3 % en chiffre d’affaires et de 6 % en unités vendues par rapport à la même période l’an dernier. .

“C’est un énorme indicateur de tension financière”, a déclaré Marshal Cohen, analyste en chef du secteur de la vente au détail chez NPD. “Il faut regarder la situation dans son ensemble. Les familles se contentent-elles de se tourner vers des produits et des magasins moins chers ou s’agit-il d’un recul en général ?”

“L’autre chose à surveiller est la durée du retrait”, a-t-il déclaré. “Les parents peuvent porter des vêtements qui deviennent un peu petits, mais pas longtemps. Donc, un quart de diapositive est une chose — plusieurs quarts [of decline] envoyer un message fort.”

VERS LA REVENTE

Alors que les parents achètent moins de nouveaux articles, ils se tournent plutôt vers les plateformes de revente pour acheter des vêtements pour enfants et d’autres articles de première nécessité à moindre coût.

La plateforme de revente Mercari a déclaré qu’une enquête menée en mars auprès de plus de 2 000 parents par Globaldata a révélé que 62% ont déclaré avoir acheté des articles d’occasion pour enfants au cours de l’année écoulée. Plus d’un quart ont déclaré que l’inflation motivait ces achats, et la moitié des parents interrogés ont vendu un article d’occasion dans la catégorie des articles pour enfants et bébés.

Mercari a déclaré que les parents d’enfants âgés de deux ans et moins sont les acheteurs d’occasion les plus actifs sur sa plateforme, selon son enquête.

“Ce changement [to reuse] prend de l’ampleur en 2022 alors que les prix à la consommation augmentent dans un contexte d’inflation et d’incertitude permanente », a déclaré John Lagerling, PDG de Mercari, dans le rapport sur la réutilisation 2022 de Mercari : édition familiale.

“Les Américains ont dépensé un total de 143 milliards de dollars rien qu’en articles pour enfants et bébés en 2021. D’ici 2030, ce chiffre devrait atteindre 182 milliards de dollars. À notre avis, c’est tout simplement trop”, a-t-il déclaré.

Les achats d’occasion deviennent une bouée de sauvetage pour les ménages à court de budget, a déclaré Burt Flickinger, expert en vente au détail et directeur général du cabinet de conseil en vente au détail Strategic Resource Group.

“Les familles dépendent fortement des cartes de crédit pour payer leur loyer, leurs factures de nourriture et de gaz et tout le reste. La richesse des ménages est en baisse, tandis que le coût de la nourriture a augmenté”, a déclaré Flickinger. “S’ils ne l’avaient pas prévu plus tôt, les parents achètent à la revente et prennent des objets de la famille et des amis.”