Gap élimine environ 500 emplois dans les entreprises alors que les ventes chutent

Des piétons passent devant un magasin Gap Inc. à Shanghai, en Chine.

Gap Inc. supprime environ 500 emplois dans l’entreprise alors que le détaillant de vêtements est aux prises avec une baisse des ventes.

Les suppressions d’emplois, qui incluent des postes vacants, concerneront principalement les bureaux de Gap à San Francisco, New York et en Asie et toucheront divers départements, a confirmé mardi un représentant du détaillant. Les mouvements ont d’abord été signalés par le le journal Wall Street.

La société basée à San Francisco a connu une série de revers, y compris des problèmes avec l’assortiment de produits de sa marque Old Navy, qui représentait plus de la moitié des ventes de la société au cours de son exercice 2021.

Et la semaine dernière, Kanye West, qui s’appelle Ye, a déclaré qu’il mettait fin au partenariat de sa société Yeezy avec Gap après que le rappeur ait accusé le détaillant d’avoir enfreint les termes de leur accord. Ye a déclaré que Gap n’avait pas réussi à distribuer les produits Yeezy dans ses magasins au second semestre 2021 et n’avait pas créé de magasins Yeezy Gap dédiés comme promis.

Ye a déclaré à CNBC qu’il n’était pas satisfait des progrès réalisés dans le lancement de magasins physiques Yeezy en partenariat avec le détaillant. Le détaillant a ensuite confirmé la rupture, mais a déclaré qu’il prévoyait toujours de travailler sur son pipeline de produits Yeezy.

Alors qu’il s’efforce de remettre les ventes sur les rails, Gap est également toujours à la recherche d’un nouveau dirigeant après que la PDG Sonia Syngal ait brusquement démissionné en juillet après environ deux ans de travail. Le mois dernier, la société a retiré ses perspectives financières pour 2022, invoquant des problèmes d’exécution et des conditions macroéconomiques incertaines.