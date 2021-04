Gap Inc. a annoncé mardi son intention de vendre sa marque Athleta au Canada, le territoire national de Lululemon.

Il s’agit de la première expansion de la marque de vêtements de sport pour femmes en dehors des États-Unis. Gap a déclaré qu’Athleta se lancera en ligne sur le marché canadien plus tard cet été, suivi de l’ouverture de magasins de détail appartenant à la société à North York, en Ontario, et à West Vancouver, en Colombie-Britannique, cet automne.

Cette décision fait partie de la stratégie globale de Gap visant à développer Athleta au point de générer 2 milliards de dollars de ventes nettes par an d’ici 2023. Athleta a dépassé le milliard de dollars l’année dernière, avec des ventes en hausse de 16% par rapport aux niveaux de 2019. Les ventes totales de Gap pour 2020 s’élevaient à 13,8 milliards de dollars.

« L’expansion internationale est un élément clé de notre stratégie de croissance », a déclaré Mary Beth Laughton, PDG et présidente d’Athleta, dans un communiqué.

La marque Athleta – comme ses pairs Lululemon et Nike – a été un bénéficiaire de la pandémie, car de plus en plus de femmes recherchent des vêtements confortables tels que des leggings, des pantalons extensibles, des débardeurs et des pull-overs souples à porter à la maison pendant la crise sanitaire. Pour Gap, la bannière Athleta fournit une poche de croissance, car sa marque éponyme Gap et Banana Republic ont eu du mal à trouver un écho auprès des consommateurs.

Gap est sur le point d’ouvrir entre 20 et 30 magasins Athleta en Amérique du Nord chaque année, en plus des 200 emplacements dont il dispose aujourd’hui. Il a également déclaré qu’il envisagerait différents partenariats de gros et magasins franchisés dans la recherche d’une croissance mondiale. Il a déjà un modèle de franchise et un commerce de gros pour Athleta au Royaume-Uni

Au quatrième trimestre de Gap, les ventes des magasins comparables d’Athleta ont augmenté de 26%, marquant la plus forte augmentation de ses quatre marques, dont Old Navy. Athleta est également la marque la moins promotionnelle de Gap, ce qui contribue à augmenter les bénéfices.

Bien sûr, Gap pourrait faire face à des obstacles en emmenant Athleta au Canada. D’autres détaillants américains ont trébuché dans la région dans le passé. Target a fermé tous ses magasins canadiens moins de deux ans après leur ouverture. Best Buy a également fermé plusieurs de ses magasins dans le pays.

Le succès de Lululemon là-bas est prometteur à Athleta. Lululemon a été fondée par Chip Wilson à Vancouver en 1998. La marque a commencé comme un studio de yoga, puis est devenue un magasin autonome en 2000. La clé pour Athleta sera de déterminer s’il y a une part de marché suffisante pour elle aussi.

Les actions de Gap sont en hausse de plus de 60% depuis le début de l’année, à la clôture du marché de lundi. La société a une capitalisation boursière de 12,2 milliards de dollars.

—CNBC Courtney Reagan contribué à ce rapport.

REGARDER EN DIRECT: Mary Beth Laughton, PDG d’Athleta, rejoindra CNBC « Power Lunch » Mardi après-midi pour discuter de l’annonce de la marque.