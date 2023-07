Ganymède tombe à Creston, mais le temps était parfait – Shaw Local

OREGON – Le Ganymedes, un club de base-ball vintage basé dans l’Oregon, a accueilli les régulateurs de Creston sur leur propre terrain – Iron Chest Field – un dimanche parfait.

« Nous avons joué deux matchs très compétitifs avec le résultat d’une égalité dans le premier match par un score de 3-3 et avons perdu le deuxième 9-6 », a déclaré Mark Herman, manager. « Je dois mieux jouer à l’avenir, mais au moins personne ne s’est blessé et même une égalité et une défaite valent mieux que de ne pas jouer au ballon vintage du tout par une belle journée d’été! »

Le baseball aux règles vintage (orthographié en deux mots dans les années 1800) se joue avec des uniformes en laine authentiques, sans gants, avec un lancer sournois et une conduite de gentleman. D’autres différences de règles incluent les retraits pour les balles attrapées sur un rebond, pas de balles appelées ou de frappes – à moins que le frappeur ne se balance trois fois et rate – et une exigence que les joueurs se déclarent sur des jeux serrés. Les chemins de base sont toujours de 90 pieds, il y a trois retraits par manche et les matchs durent 9 manches.

Composés de joueurs bénévoles, les Ganymèdes jouent au base-ball vintage avec les règles de 1858 depuis 19 ans.

Le calendrier restant pour l’équipe est

• Samedi 22 juillet, midi contre Milwaukee Grays Base Ball Club de Milwaukee, Wisconsin, Fillmore Fungi Base Ball Club de Fountain, Minnesota et La Crescent Apple Jacks Base Ball Club de La Crescent, Minnesota à Estabrook Park and Beer Garden, Milwaukee, Wisconsin.

• Samedi et dimanche 12 et 13 août, TBA contre 11 clubs de base-ball vintage de cinq États au 20e tournoi mondial annuel de base-ball historique du musée Henry Ford de Greenfield Village, Dearborn, Michigan.

• Dimanche 17 septembre, 15 h contre Regulators Base Ball Club de Creston, au Creston Booster Day, Creston School Field, Creston.

• Samedi 23 septembre, 14 h contre McHenry County Independents Base Ball Club of Prairie Grove au Prairie Grove Park, Prairie Grove.