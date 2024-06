Gantz devrait annoncer sa sortie du gouvernement lors d’une conférence de presse reportée dimanche

Le président de l’Unité nationale, Benny Gantz, devait tenir une conférence de presse à Kfar Maccabiah dimanche soir à 20 heures, après avoir annulé celle prévue la veille au soir, au cours de laquelle il devait annoncer la sortie de son parti du gouvernement d’urgence en temps de guerre.

L’annulation de l’annonce de samedi a apparemment eu lieu à la lumière du sauvetage, ce jour-là, de quatre otages israéliens de Gaza, le parti ayant toujours l’intention de quitter la coalition en raison de l’incapacité du Premier ministre Benjamin Netanyahu à répondre aux préoccupations de Gantz.

Après l’opération de sauvetage, le Premier ministre a tweeté samedi soir un appel à Gantz pour qu’il ne parte pas, déclarant que c’était « le moment de l’unité et non de la division ».

En réponse, Gantz – l’un des trois membres du cabinet de guerre de Netanyahu – avait répondu à l’époque que « parallèlement à la joie justifiée de cette réussite, nous devons nous rappeler que tous les défis auxquels Israël est confronté sont restés tels qu’ils étaient. C’est pourquoi je dis au Premier ministre et à l’ensemble des dirigeants : aujourd’hui aussi, nous devons réfléchir de manière responsable à la manière dont il est préférable et possible de continuer à partir de là.»

Le mois dernier, Gantz est allé à la télévision pour lancer un ultimatum à Netanyahu, menaçant de se retirer de la coalition à moins que le Premier ministre ne s’engage sur une vision convenue pour le conflit à Gaza d’ici le 8 juin.

Son parti a ensuite soumis un projet de loi visant à dissoudre la Knesset, indiquant clairement que l’alliance touchait à sa fin.

Dossier : Le ministre du Cabinet de guerre Benny Gantz (debout), le Premier ministre Benjamin Netanyahu (au centre) et le ministre de la Défense Yoav Gallant, lors d’une conférence de presse au siège du ministère de la Défense à Tel Aviv, le 22 novembre 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

Le départ de l’Unité nationale ne renverserait pas le gouvernement, qui détient 64 des 120 sièges de la Knesset sans le parti centriste. Gantz a subi des pressions pour rester au gouvernement pour faire contrepoids aux partenaires de coalition d’extrême droite de Netanyahu, le ministre des Finances Bezalel Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, qui s’opposent farouchement à la fin des combats à Gaza, même dans le cadre d’un accord. pour libérer les otages.

Le parti de l’Unité nationale a rejoint le gouvernement quelques jours après le 7 octobre, lorsque des milliers de terroristes dirigés par le Hamas ont fait irruption dans le sud d’Israël, tuant quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et prenant 251 otages dans la bande de Gaza, déclenchant ainsi la guerre en cours dans l’enclave.

Dès son entrée au gouvernement, Gantz a été nommé membre d’un cabinet de guerre restreint nouvellement créé, tandis que le numéro 2 du parti, l’ancien chef militaire Gadi Eizenkot, est devenu observateur au sein de ce panel de haut niveau.

Nouvel Espoir, une ancienne faction de droite du parti centriste, a quitté le gouvernement en mars après que la demande de son chef Gideon Saar d’accéder au cabinet de guerre ait été ignorée.

Les tensions n’ont cessé de croître depuis que Gantz a rejoint le gouvernement d’urgence, et presque tous les sondages d’opinion des derniers mois – dont deux la semaine dernière – montrent que Gantz est préféré à Netanyahu lorsqu’on lui demande qui est le mieux placé pour être Premier ministre. En outre, pratiquement toutes les enquêtes prévoient que l’Unité nationale deviendrait le plus grand parti à la Knesset si les élections avaient lieu maintenant, les partis de la coalition actuelle étant toujours projetés loin d’obtenir une majorité au parlement.

Ben Gvir a déclaré dimanche après-midi qu’il exigerait une influence accrue sur le gouvernement, y compris au sein du cabinet de guerre, après le départ attendu de l’Unité nationale.

Après le départ de Gantz, « j’exigerai que notre pouvoir se reflète [in policy]pas comme c’était le cas jusqu’à présent », a déclaré le ministre d’extrême droite lors de la conférence Muni Expo 2024 à Tel Aviv, ajoutant : « Je dois redevenir une force dirigeante comme je l’étais avant que Gantz n’entre au gouvernement ».