Gants enlevés, Biden adopte un ton dur sur “MAGA Republicans”

WASHINGTON (AP) – Ces derniers jours, le président Joe Biden a intensifié ses attaques contre Donald Trump et les soi-disant républicains de MAGA pour avoir constitué une menace pour la démocratie. Il a comparé la philosophie qui sous-tend la souche dominante du GOP moderne au « semi-fascisme ».

Et les démocrates en prennent note.

L’approche sans gants et sans retenue de Biden ces derniers temps a enhardi les démocrates à travers le pays, ralliant les fidèles du parti avant les élections de novembre, même si sa rhétorique la plus dure rend certains titulaires vulnérables visiblement mal à l’aise.

Les avertissements de plus en plus sévères de Biden concernant les éléments du Parti républicain alimentés par Trump constituent la partie centrale de son message de mi-mandat, combinés à des rappels répétés aux électeurs sur les récentes réalisations démocrates et à la promesse que la démocratie peut encore produire des résultats pour le peuple américain. Mais ce sont les déclarations cinglantes de Biden à propos de son prédécesseur et des partisans de la philosophie “Make America Great Again” qui ont donné à de nombreux démocrates un regain d’énergie alors qu’ils militent pour garder le contrôle du Congrès.

“C’est un problème particulièrement important pour notre base”, a déclaré le sénateur Gary Peters du Michigan, qui dirige le Comité de campagne sénatoriale démocrate, le bras de campagne officiel des démocrates du Sénat. “Les gens veulent de nous, veulent que les gens montrent qu’il y a un contraste clair dans l’élection entre la position des démocrates et celle des républicains.”

Le représentant Ro Khanna, D-Californie, a noté que “la politique est un peu comme un sport d’équipe, et le président est le quart-arrière”.

“L’équipe ne va pas se battre dur si elle ne voit pas le chef d’équipe se battre dur”, a déclaré Khanna, qui a soutenu Bernie Sanders lors des primaires présidentielles de 2020 mais qui est depuis un ardent défenseur libéral de Biden.

La posture énergique de Biden pendant l’année de campagne intervient alors que les démocrates se sentent plus optimistes pour les mi-mandats, alors que le parti contrôlant la Maison Blanche a toujours fait face à des pertes au Congrès. Une combinaison de réalisations législatives, de polarisation des candidats républicains et de fureur des électeurs alimentée par le renversement de Roe contre Wade a donné aux démocrates le sentiment qu’ils pourraient voir des pertes plus faibles à la Chambre que prévu initialement, tout en conservant leur majorité au Sénat.

Le président a commencé à tester son message de mi-mandat lors d’un rassemblement dans la banlieue de Washington à la fin du mois dernier, alors qu’il s’insurgeait contre une idéologie républicaine qui, selon lui, ressemblait largement au «semi-fascisme». La Maison Blanche a choisi l’Independence Hall de Philadelphie comme toile de fond pour le discours de la semaine dernière qui soulignait le danger que “l’idéologie extrême” de Trump faisait peser sur le fonctionnement de la démocratie américaine.

Et lors de deux événements de la fête du Travail sur des champs de bataille critiques à mi-parcours, Biden a continué à marteler le contraste tout en devenant encore plus à l’aise pour invoquer son prédécesseur, qu’il avait évité de désigner par son nom pendant une grande partie de sa présidence.

“Vous ne pouvez pas vous appeler une démocratie quand vous ne comptez pas, en fait, les votes que les gens ont légitimement exprimés et comptez cela comme ce que vous êtes”, a déclaré Biden lundi devant une foule syndicale à Pittsburgh. « Trump et les républicains MAGA ont fait leur choix. Nous pouvons choisir de construire une Amérique meilleure ou nous pouvons continuer sur cette voie glissante de l’oubli là où nous ne voulons pas aller.

Biden sera la tête d’affiche d’un autre événement politique jeudi, organisé par le Comité national démocrate dans la banlieue du Maryland. Là, le président parlera du “choix avant les Américains” sur les questions de l’avortement, de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie, de la démocratie, de la sécurité et du climat à l’école, et de la façon dont “les républicains extrêmes de MAGA s’efforcent de nous retirer nos droits”, selon un conseiller de Biden. qui a requis l’anonymat pour prévisualiser ses propos. Cela sera suivi d’un voyage dans l’Ohio vendredi, un État où la compétition sénatoriale entre le démocrate Tim Ryan et le républicain JD Vance devient de plus en plus compétitive.

Les proches de Biden disent que le président n’a jamais hésité à se battre politiquement.

“Il a toujours plaidé de manière très agressive quand il pense que l’autre partie a tort”, a déclaré le sénateur Bob Casey, D-Pa., Qui connaît Biden depuis les années 1980. “Je pense qu’il a toujours essayé de soulever le pays et a essayé de faire appel à nos meilleurs anges tout en plaidant en faveur du moment où il pense que l’autre partie est sur la mauvaise voie.”

La sénatrice Debbie Stabenow, D-Mich., A déclaré que les questions de démocratie, ainsi que Trump lui-même, deviennent de plus en plus des sujets de préoccupation pour les électeurs.

“De plus en plus de gens ont le sentiment que, vous savez, cet ancien président a enfreint la loi encore et encore, et les gens autour de lui continuent de faire ce qu’il veut pour saper notre démocratie”, a-t-elle déclaré. Stabenow a salué l’approche récente de Biden, notant que “les menaces ne font qu’augmenter, pas de baisser”.

Pourtant, la posture plus tranchante de Biden a été plus compliquée pour les démocrates participant à certaines des courses au Sénat les plus disputées de ce cycle, car ils cherchent à attirer le soutien des électeurs qui auraient pu soutenir Trump en 2020.

Alors qu’elle a souligné qu’elle avait «des inquiétudes concernant les attaques contre notre démocratie», la sénatrice Maggie Hassan, DN.H., a déclaré dans une interview avec WMUR News 9 dans le New Hampshire que «je pense que les commentaires du président Biden viennent de peindre avec un trop large brosser.” Hassan est considérée comme l’une des titulaires les plus vulnérables du parti, même si elle ne connaîtra pas son adversaire républicain avant les primaires du 13 septembre.

Interrogé sur ces mêmes remarques de Biden, le sénateur Mark Kelly, D-Arizona, a déclaré à l’Associated Press qu’il ne les avait pas vus.

“Je pense qu’un président a le droit de donner son opinion”, a ajouté Kelly, qui affronte le républicain Blake Masters dans l’une des compétitions sénatoriales les plus suivies cet automne. « Vous savez, je ne partage pas toutes ses opinions. Mais il a le droit de donner son avis.

Le sénateur Dick Durbin, D-Ill., a déclaré qu’il n’aimait pas l’expression «semi-fascisme», la qualifiant de «maladroite».

« Mais penchent-ils vers le fascisme ? Certainement », a déclaré Durbin. “Lorsque vous niez les résultats d’une élection, lorsque vous parlez de foules dans la rue qui prennent le pouvoir, je veux dire, pour moi, cela n’est pas conforme aux valeurs démocratiques.”

Les républicains ont accusé Biden de rhétorique qui divise dans sa série de discours, en particulier avec son discours à Philadelphie. Ils disent que le président a qualifié des dizaines de millions d’Américains qui ont soutenu Trump de menaces pour la démocratie, bien que le président et ses collaborateurs aient pris soin de distinguer les élus des électeurs eux-mêmes.

Les responsables du GOP pensent toujours que Biden reste un handicap dans les districts et les États compétitifs, bien que ses cotes d’approbation se soient quelque peu améliorées ces dernières semaines alors que la Maison Blanche a décroché une série de réalisations et que les problèmes juridiques de Trump – à commencer par la recherche du FBI dans son domaine du sud de la Floride – ont fait la une des journaux.

“J’espère que Biden continuera à parcourir le pays”, a déclaré le sénateur Rick Scott, R-Fla., Dans une interview à Fox News mardi soir. “J’espère qu’il ira dans tous les États swing et qu’il prononcera son discours délirant partout dans le pays.”

Pourtant, dans ces États swing, davantage de démocrates qui avaient initialement hésité à rejoindre Biden sont de plus en plus à l’aise pour le faire. Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, un démocrate qui participe à l’une des courses au poste de gouverneur les plus disputées à l’échelle nationale, a rejoint Biden à Milwaukee lundi, bien que le candidat démocrate au Sénat Mandela Barnes soit resté à l’écart.

Après avoir évité d’autres visites présidentielles dans l’État, le candidat au Sénat de Pennsylvanie, John Fetterman, un démocrate, est apparu avec Biden à Pittsburgh.

Peters, le président du DSCC, a déclaré qu’il appartenait à chaque candidat démocrate de décider de se présenter aux côtés de Biden, mais a déclaré qu’il pensait que le président était un atout. Peters a noté qu’il était le seul candidat démocrate en 2014 à faire activement campagne avec le président Barack Obama au cours d’une année de mi-mandat très favorable aux républicains.

« Tout le monde s’est enfui. Je l’ai fait venir et j’ai gagné », a déclaré Peters. “Alors c’est mon point de données.”

Seung Min Kim, Associated Press