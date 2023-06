Éditeur USA Today Fou de Bassan poursuit Google pour avoir prétendument monopolisé illégalement le marché de la technologie publicitaire, s’ajoutant à une liste déjà longue de poursuites contre l’entreprise pour comportement anticoncurrentiel présumé.

« Avec le contrôle du plus grand échange d’annonces et du plus grand serveur publicitaire – que Google a acquis plutôt que développé – Google a mis en place un stratagème sophistiqué, anticoncurrentiel et trompeur pendant plus d’une décennie », a expliqué Gannett dans un plainte déposé mardi dans le district sud de New York. L’éditeur a déclaré que le large contrôle de Google sur le marché des technologies publicitaires avait nui aux éditeurs d’actualités, affirmant que le lectorat en ligne avait augmenté tandis que les dépenses publicitaires en ligne avaient diminué pour les éditeurs.

« Google a monopolisé le commerce du marché à son avantage et aux dépens des éditeurs, des lecteurs et de tous les autres », a déclaré le président et chef de la direction de Gannett, Michael Reed, dans un communiqué. « La publicité numérique est l’élément vital de l’économie en ligne. Sans concurrence libre et équitable pour l’espace publicitaire numérique, les éditeurs ne peuvent pas investir dans leurs salles de rédaction. »

Le procès fait écho aux arguments avancés par le ministère de la Justice dans son deuxième procès contre Google, après un précédent axé sur la manière dont il distribue son produit de recherche. Ce procès alléguait également que Google maintenait illégalement un monopole en contrôlant plusieurs parties du marché de la vente et de l’achat d’annonces.

Un groupe de procureurs généraux dirigé par le Texas a également allégué des pratiques anticoncurrentielles sur les produits de technologie publicitaire de Google dans un procès en 2020.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

