‘Gangubai Kathiawadi’ d’Alia Bhatt obtient une nouvelle date de sortie, détails à l’intérieur

Le prochain drame d’époque d’Alia Bhatt, « Gangubai Kathiawadi », a une nouvelle date de sortie. Le réalisateur de Sanjay Leela Bhansali était initialement prévu pour le 6 janvier et sortira désormais le film le 25 février 2022. La maison de production a annoncé la date de sortie avec un message et cela a ravi les fans d’Alia.

Dans le film, Alia Bhatt joue Gangubai, l’une des madames les plus puissantes, vénérées et respectées de Kamathipura dans les années 1960, dans le film d’époque basé sur l’un des chapitres du livre de l’auteur acclamé Hussain Zaidi, « Mafia Queens of Mumbai ».

Le film devait initialement sortir en salles le 11 septembre 2020. Les réalisateurs ont annoncé que le film sortirait quelque part en 2021 en janvier 2021, mais la sortie a de nouveau été reportée en raison de la pandémie de coronavirus. Ajay Devgn et Huma Qureshi font des apparitions dans » Gangubai Kathiawadi « , qui met également en vedette Seema Pahwa.

Confirmant que le « Gangubai Kathiawadi », le « RRR » du SS Rajamouli et « Attack » de John Abraham sortiront bientôt sur les grands écrans, le président et directeur général de Pen Studio, Jayantilal Gada, a déclaré il y a quelques mois : « Nous aimerions préciser que Gangubai Kathiawadi, RRR et Attack sortiront dans les cinémas. Il y a eu plusieurs rumeurs faisant le tour de ces films sur les plateformes OTT avant les cinémas qui sont fausses. Ces films Magnum opus sont faits pour l’expérience sur grand écran et sortiraient dans les salles ”

Outre Gangubai Kathiawadi, Alia sera également vue dans le drame épique « RRR » qui est prévu pour deux dates de sortie pour le film.

Les réalisateurs ont publié une déclaration qui se lit comme suit: « Si la situation pandémique dans le pays s’améliore et que tous les cinémas s’ouvrent pour fonctionner à pleine capacité, nous sommes prêts à sortir le film le 18 mars 2022. Sinon, RRR Movie sortira le 28 avril 2022. »