Gangubai Kathiawadi d’Alia Bhatt inspire le défilé de mode malaisien, les mannequins impressionnent les internautes en revêtant le look de l’actrice

Alia Bhatt et son drame policier Gangubai Kathiawadi ont certainement eu un impact mondial. Après avoir fait une solide impression en Inde, la vision de Sanjay Leela Bhansali est célébrée même dans les pays internationaux. Récemment, les mannequins du Northern Haute Couture Fashion Show de Malaisie ont ébloui la soirée en recréant le look de Gangubai.

En descendant la rampe, les mannequins étaient vêtues d’un sari blanc, les cheveux attachés en chignon et des lunettes de soleil rétro. La touche finale du look était le bindi rouge et le rouge à lèvres.

Voici les vidéos











Alors que plusieurs photos de l’événement ont maintenant fait surface en ligne, l’une d’entre elles a été partagée par Miss Star Malaysia 2023, Malveen Kaur. Kaur a posté des photos avec le dialogue d’Alia du film, “Izzat se jeena ka, kisi se darne ka nahi.” Un fan a écrit, “Gangubai vibes !!” Un autre utilisateur a écrit: “OMG spot on.” Un internaute a écrit : « Tout comme la belle et féroce Gangubai.

Voici la vidéo





Parlant de Gangubai Kathiawadi d’Alia Bhatt, le film s’est ouvert sur une réponse positive de la part des critiques et des masses. À la fin de sa durée de vie, Gangubai est devenu le plus grand succès de 2022 jusqu’à la sortie de Kartik Aaryan Bhool Bhulaiyaa 2.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sont enfin devenus de fiers parents le dimanche 6 novembre, et les Kapoor et les Bhatt accueillent l’arrivée de leur petite fille. La mère d’Alia, Soni Razdan, et sa sœur Shaheen Bhatt, la mère de Ranbir Neetu Kapoor et sa sœur Riddhima Kapoor Sahni ont partagé leurs sentiments joyeux sur leurs réseaux sociaux.

LIS: Alia Bhatt s’ouvre sur la gestion des tournages mouvementés et des promotions pendant la grossesse, dit “repos lene ki …”

Annonçant la naissance de leur « fille magique », la nouvelle maman Alia Bhatt a partagé une photo spécialement conçue. On voit un lion et une lionne câliner leur petit sur la photo, en dessous de laquelle ces mots sont écrits : “Et dans la meilleure nouvelle de nos vies, notre bébé est là et quelle fille magique elle est. Nous débordons officiellement d’amour – béni et PARENTS obsédés !!! j’adore j’adore j’adore Alia et Ranbir.” Alia a été vue pour la dernière fois à Brahmastra et sera ensuite vue dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani de Karan Johar.