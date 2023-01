Gangsta Boo, rappeur de Memphis anciennement avec Three 6 Mafia, décède à 43 ans

Lola Chantrelle Mitchell, la rappeuse de Memphis et ancienne membre de Three 6 Mafia qui, en tant que Gangsta Boo, a contribué à définir le genre dans le Sud avec ses flux confiants et a ouvert la voie à d’autres artistes féminines, est décédée dimanche. Elle avait 43 ans.

Elle a été retrouvée morte dimanche après-midi dans un quartier à l’ouest de l’aéroport international de Memphis, a annoncé lundi le département de police de Memphis dans un communiqué. “Il n’y avait aucun signe immédiat d’acte criminel”, a déclaré la police, ajoutant que l’enquête sur sa mort était en cours.

Avec des paroles intelligentes parfois coquettes et ludiques, énergiques et fières, Gangsta Boo s’est rapidement imposée dans les années 1990 comme une star montante du rap originaire et florissante du Sud. Adolescente, elle rejoint Three 6 Mafia, un groupe de rap underground qui deviendra l’un des plus influents de son époque.

En 1995, Gangsta Boo et les autres membres du groupe, Juicy J et DJ Paul, sortent leur premier album, “Mystic Stylez”, un ajout cauchemardesque à la scène rap en plein essor à l’époque. L’album, qui fait partie du sous-genre du rap connu sous le nom d’horrorcore, a captivé les auditeurs avec ses références sombres à la mort et aux meurtres, ses rythmes étranges et ses voix inquiétantes. Gangsta Boo s’est qualifiée sur l’album de “la fille du diable”, capturant le ton surnaturel du projet.