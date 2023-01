Gangsta Boo mort à 43 ans

Il y a de tristes nouvelles à annoncer à Memphis concernant un membre emblématique d’un prolifique groupe de rap sudiste.

Gangsta Boo de la renommée de Three Six Mafia est décédé à 43 ans. La nouvelle a été confirmée par Renard 13 Memphis qui citait plusieurs sources et notait qu’elle avait été retrouvée morte vers 16 heures.

Une cause de décès n’a pas été publiée.

Son décès a également été apparemment confirmé par DJ Paul qui a partagé une photo d’elle sans légende.

Dans les commentaires, plusieurs célébrités ont rendu hommage au rappeur.

“HOMME, NOUS ÉTIONS JUS ENSEMBLE IL Y A 3 SEMAINES, REPOSEZ BIEN QUENN 🙏🏽”, a écrit Lil Jon. “Mannnn”, a écrit 2 Chainz avec un emoji de larme.

Fellow Memphian GloRilla a dit à ses abonnés qu’elle était particulièrement blessée par la nouvelle du décès de Boo et a partagé les DM 2021 du rappeur qui l’a contactée.

“Normalement, je ne poste pas de captures d’écran, mais le fait qu’elle m’ait contacté avant que quelqu’un d’autre ait la moindre idée de qui j’étais😢 elle m’a toujours soutenu, ainsi que les filles, bien avant que nous n’explosions 💯”, a écrit GloRilla. “UNE VRAIE LÉGENDE il n’y aura plus jamais d’autre Gangsta Boo 🙏🏼”

“Reine de Memphis POUR TOUJOURS”, a-t-elle légendé un autre post.

Sur Twitter, les fans partagent des souvenirs et leurs clips préférés de la légende de Memphis.

Gangsta Boo, de son vrai nom Lola Chantrelle Mitchell, est devenu célèbre en tant que l’un des membres fondateurs de Three Six et a sorti plusieurs albums solo et mixtapes, notamment Esprits curieux,

Les deux mondes *69, Inquiring Minds II: Le Soap Opera et Musique souterraine sur cassette 2. Elle a collaboré avec Lil Jon Gucci Mane, Outkast, The Game et Run the Jewels.

Elle a récemment fait la une des journaux lorsqu’elle a fait l’éloge de son collègue rappeur Latto qui lui a rendu hommage…

et a échantillonné son morceau “FTCU” de Three Six Mafia pour un remake avec GloRilla.

En apprenant la nouvelle de la mort de Gangsta Boo, Latto a tweeté des émojis au cœur brisé.

Cette histoire est encore en développement…

RIP Gangsta Boo.