Gangsta Boo: L’ancien rappeur de Three 6 Mafia qui a également collaboré avec Eminem, OutKast et plus, décède à l’âge de 43 ans | Actualités Ents & Arts

Le rappeur Gangsta Boo, ancien membre du groupe de hip-hop Three 6 Mafia, est décédé à l’âge de 43 ans.

Au cours de sa carrière, elle a collaboré avec des artistes dont EminemGucci Mane, Run The Jewels, Lil Jon, E-40, TI et OutKast.

La star de la musique, de son vrai nom Lola Mitchell, a été retrouvée morte dans sa ville natale de Memphis, Tennesseele jour de l’an.

Sa cause de décès n’a pas été révélée et aucun autre détail sur l’endroit où elle a été retrouvée n’a été donné.

Sa mère, Veronica Mitchell, a confirmé la nouvelle, déclarant dans un communiqué au nom de la famille : “La famille Mitchell tient à remercier tout le monde pour ses condoléances concernant la mort prématurée de Lola ‘Gangsta Boo’ Mitchell.

“La famille demande vos prières continues et votre intimité alors que nous traitons la perte de notre être cher.”

La carrière musicale de Gangsta Boo a commencé alors qu’elle n’avait que 14 ans, lorsqu’elle a été repérée par DJ Paul, membre fondateur de Three 6 Mafia. Elle avait rejoint le collectif de rap, qui comprenait également des membres notables tels que Juicy J, Crunchy Black et Lord Infamous, à son 15e anniversaire.

Elle a joué sur le premier album du groupe Mystic Stylez en 1995 et a continué à apparaître sur d’autres albums, dont le disque de platine When The Smoke Clears: Sixty 6, Sixty 1.

Son premier album solo, Inquiring Minds, est sorti en 1998, alors qu’elle était encore avec le groupe. Cependant, ils se séparèrent plus tard et elle sortit son deuxième album solo, Both Worlds *69, en 2001.

Quelques semaines à peine avant sa mort, elle a déclaré qu’elle s’apprêtait à sortir son quatrième album solo, The BooPrint, plus tard en 2023. Elle a également filmé une vidéo inédite, Imma Mack, avec le producteur Drumma Boy, qui lui a rendu hommage, et le jour de l’an. Eve a partagé une vidéo de ses réalisations en 2022.

“Gangsta Boo était comme une sœur pour moi et a parlé de moi au monde comme mon frère de sang l’a fait”, a déclaré Drumma Boy dans un communiqué.

“Nous sommes tous les deux des Lions et partageons la même énergie pour l’unité et le bonheur des gens ! C’est une perte tellement dévastatrice car elle a toujours voulu voir les autres gagner ! RIP à la reine de Memphis, ma sœur pour toujours.”

CanardMissy Elliott, Rah Digga, TyDollaSign et Big Boi d’OutKast font également partie de ceux qui ont également rendu hommage, avec ses anciens camarades du groupe Three 6 Mafia.

“Repose au paradis Gangsta Boo”, a écrit Drake dans un post sur Instagram.

Juicy J a partagé une photo de la paire ensemble, sous-titrée avec un emoji au cœur brisé, et DJ Paul a également partagé une photo de la star.