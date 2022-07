“Gangnam Style” à 10 ans : comment le succès retentissant de Psy a propulsé la culture coréenne dans le monde entier

Le début des années 2010 a été une ère de succès instantanés. Du “Harlem Shake” au “Party Rock Anthem”, les plateformes numériques ont inauguré une nouvelle ère de publicité et de viralité.

Le 15 juillet 2012, la chanteuse et rappeuse sud-coréenne Psy a fait irruption sur la scène musicale mondiale avec un smoking bleu vif, une danse à cheval inoubliable et un rythme énergique qui est tombé sur les paroles accrocheuses, “Oppan Gangnam style”.

“Gangnam Style” est rapidement devenu viral, faisant des vagues dans le monde entier. La chanson a détourné les ondes, le clip vidéo a inondé les lignes de temps de Facebook et les cheveux lissés et les lunettes de soleil de Psy sont apparus dans les émissions américaines de fin de soirée. La chanson a fait ses débuts sur le Billboard Hot 100 en septembre, avant de grimper au numéro 2 semaines plus tard. Elle est également devenue la première vidéo à atteindre 1 milliard de vues sur YouTube.

Le clip de “Gangnam Style” est devenu la première vidéo à atteindre un milliard de vues sur YouTube en 2012. Le crédit: Thomas Coex/AFP/Getty Images

Psy, qui était déjà populaire dans son pays d’origine mais à peine connu dans le monde, est rapidement devenu l’un des artistes les plus reconnaissables au monde. En un an, il avait battu trois records du monde Guinness et se produisait au Madison Square Garden de New York avec Madonna. Pour l’homme de Séoul alors âgé de 35 ans, le succès fulgurant était quelque chose qu’il n’aurait jamais pu imaginer.

Dans une interview avant le 10e anniversaire de la chanson, il compare cette période de sa vie à la célébration d’un anniversaire. “La veille, vous êtes excité par anticipation”, a-t-il déclaré à CNN depuis le siège à Séoul de P-Nation, le label et agence de divertissement qu’il a fondé en 2018. “Et puis le jour de … c’est tout un un peu sauvage et fou.”

Mais l’impact de la chanson s’est étendu bien au-delà de l’industrie de la musique. En fait, le succès de “Gangnam Style” est considéré comme un catalyseur majeur de la “vague coréenne”, ou “hallyu”, un terme décrivant la récente prolifération de la culture coréenne à l’échelle internationale – quelque chose que le gouvernement sud-coréen a tenté de faire passer. musique et médias depuis les années 1990.

Selon Gyu Tag Lee, professeur agrégé d’études culturelles spécialisé dans la K-pop et le hallyu sur le campus sud-coréen de l’Université George Mason, c’est “Gangnam Style” qui a donné à la culture pop coréenne la reconnaissance dominante en dehors de l’Asie de l’Est.

“Ces types de plateformes médiatiques virales sur Internet, (telles que) YouTube, ont rendu la K-pop et le hallyu vraiment populaires et importants à l’étranger”, dit-il.

Ouvrant la voie

Une décennie plus tard, les talents sud-coréens ont atteint de nouveaux niveaux de popularité et de fandom dans le monde.

Le groupe de K-pop BTS était l’acte musical le plus vendu au monde en 2021, et le groupe s’est depuis produit aux Grammys et a fait une apparition à la Maison Blanche pour discuter de la représentation asiatique et des crimes de haine anti-asiatiques. Le groupe de filles Blackpink, quant à lui, s’est produit au festival de musique de Coachella et a collaboré avec Lady Gaga et Selena Gomez, ses quatre membres rejoignant toutes de grandes marques ou des maisons de mode de luxe en tant qu’ambassadrices.

Lee pense que ces actes de K-pop très réussis suivent les traces de Psy en utilisant du contenu vidéo partageable pour atteindre un public mondial.

“Sans le grand succès qu’était ‘Gangnam Style’, il n’y aurait peut-être pas eu de BTS, il n’y aurait peut-être pas eu de Blackpink”, a déclaré Lee.

BTS a souvent cité – et remercié – Psy pour avoir aidé à mondialiser la K-pop. L’un des membres du boys band, Suga, a même coproduit et joué sur “That That”, le premier single du nouvel album des Psy, “Psy 9th”. Comme “Gangnam Style”, la chanson est entraînante et dansante, tandis que le clip présente une partie de l’humour caractéristique du chanteur et a déjà recueilli plus de 272 millions de vues sur YouTube.

Le rappeur sud-coréen Park Jae-Sang alias Psy interprète “Gangnam Style” devant une foule lors d’un flashmob le 5 novembre 2012 à Paris. Le crédit: Thomas Samson/AFP/Getty Images

Dans une interview vidéo en coulisses, publiée sur le compte YouTube de Psy, Suga exprime sa gratitude envers le chanteur de “Gangnam Style”.

“Il a ouvert la voie à la K-pop aux États-Unis, ce qui a permis à (BTS) de suivre cette voie plus confortablement”, a déclaré Suga.

Et l’appréciation est mutuelle. “Je pense que c’est un exploit incroyable”, a déclaré Psy à propos du succès de BTS. “Chaque partie de moi les applaudit et les encourage. Ce lourd fardeau que j’ai ressenti en 2012 – BTS le porte depuis six ou sept ans maintenant.”

Au-delà de battre des records

Pour Psy, il y a toujours eu un revers à son succès mondial. Aussi excité et heureux qu’il l’était pendant ces jours “Gangnam Style”, il a déclaré que jouer et être sur la route le laissait se sentir “juste trop submergé” et “un peu vide à l’intérieur”.

La renommée a également suscité de nouvelles attentes – et la pression de faire plus de succès.

“Quand la chanson est un hit, alors vos chansons doivent continuer à être des hits”, dit-il. “Quand la personne est un hit, le succès est plus durable. Dans ce cas, je suis le premier et BTS est le second.”

Alors que Psy n’a jamais reproduit le succès de “Gangnam Style”, il a passé la dernière décennie à prouver qu’il était un musicien et danseur avec une volonté singulière de divertir. Depuis 2012, il a sorti trois albums complets qui mettent en valeur son style diversifié – des tubes de danse pour lesquels il est le plus connu aux ballades rythmiques plus douces rappelant sa production précédente. Depuis la fondation de P-Nation, il a utilisé le label pour découvrir, développer et soutenir de manière créative la prochaine génération d’artistes sud-coréens.

Psy lors d’une conférence de presse sur son nouvel album “Psy 9th” au Fairmont Ambassador Hotel le 29 avril 2022 à Séoul, en Corée du Sud. Le crédit: Chung Sung-Jun/Getty Images

Entre tout cela, Psy remplit toujours des salles dans son pays d’origine. Sa série de concerts annuels, “Summer Swag”, est actuellement en cours après avoir été annulée en raison de la pandémie.

“Interagir avec le public (et) partager cette expérience est quelque chose que je ne peux même pas décrire”, déclare Psy. “Je me sens incroyablement fier et content à ce moment-là.”

Et sa mission n’a pas changé depuis son hit : “Faire de la musique amusante, des danses amusantes et apporter de la joie à mes fans.”

“C’est mon espoir”, ajoute-t-il. “J’étais du même avis il y a 10 ans et je pense que je ressentirai la même chose dans 20 ans également. Je serai toujours fidèle à cela.”

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur Psy.