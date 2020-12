Un chef de file des gangs qui a orchestré une raquette d’arme à feu dans tout le Royaume-Uni a été emprisonné pendant 12 ans après que la police l’ait surpris en train de vendre un revolver antique à un adolescent.

Aqdas Vasi, 32 ans, a été arrêté lors d’une opération de police après que Tyrece Weaver, 19 ans, ait été chargé de faire un aller-retour de 360 ​​miles en taxi pour récupérer l’arme du 19ème siècle à l’usage des gangsters de County Lines opérant dans la ville de Stevenage dans le Hertfordshire.

Les officiers ont gardé la surveillance sur Vasi alors qu’il remettait l’arme Defender 89.32 Rimfire de fabrication américaine à l’adolescent lors d’un rendez-vous pré-arrangé dans le quartier étudiant de Fallowfield, dans le sud de Manchester.

Ils ont ensuite suivi le véhicule de location privé avant de s’engouffrer sur une bretelle d’autoroute alors que la cabine s’apprêtait à se diriger vers la M6 en direction sud.

Weaver qui avait été envoyé vers le Nord avec une liasse d’argent a été découvert à l’arrière de la Toyota Prius avec le revolver et cinq cartouches de 32 munitions sur la tablette arrière du véhicule.

La police a ensuite fouillé l’Audi Quattro cabriolet de Vasi et a trouvé un revolver Bulldog de fabrication britannique caché dans un sac de transport Sainsbury dans le coffre.

Le père de l’un d’eux, qui se qualifie de « consultant en sécurité », était un membre actif du gang Fallowfield « Mad Dogs » et avait déjà été impliqué dans une attaque contre un garçon de 16 ans qui a ensuite été abattu dans une querelle.

Lui et huit autres membres du gang avaient également été précédemment interdits en vertu d’une ordonnance du tribunal de publier des photos menaçantes d’eux-mêmes sur Internet après avoir été photographiés en train de faire des gestes avec des armes à feu sur des sites Web de réseaux sociaux.

À Minshull Street Crown Court, Manchester, Vasi a admis des accusations de vente d’armes à feu et de possession d’armes prohibées.

Weaver, d’Ickleford, Hitchin, Herts a été condamné à cinq ans de garde à vue après avoir reconnu la possession d’une arme à feu et de munitions prohibées.

L’adolescent a affirmé qu’il avait été poussé à se rendre à Manchester par des gangs basés à Herts qui forcent des jeunes de 10 ans à se livrer au trafic de drogue.

Les accusations d’armes à feu contre un troisième homme Paul Allum, 20 ans, de Hitchin, Herts ont été abandonnées lors d’une audience antérieure.

L’opération de police a eu lieu le 12 juin de cette année après que des détectives surveillés au domicile de Vasi à Fallowfield aient été un indice. Il a été vu sortir d’une BMW noire avant de monter sur le siège passager d’une camionnette Mercedes garée et de serrer la main du conducteur.

Il a été conduit à un point de rendez-vous à proximité pour rencontrer Weaver et ils ont échangé des « coups de poing » avant que les trois hommes ne retournent au domicile de Vasi où il a été vu s’approcher de sa voiture Audi puis tenir des « objets » dans ses mains gantées.

Weaver a ensuite été ramené à son taxi en attente avant d’être reconduit à Stevenage. Le parquet de Paul Dockery a déclaré: « Les agents ont suivi le taxi jusqu’à ce qu’il soit arrêté par la police sur la bretelle en direction sud de l’autoroute M6 à sa jonction avec l’A556 près de Tabley.

Les agents ont arrêté tous les occupants du taxi sur les lieux. Sur la plage arrière du taxi derrière où M. Weaver était assis, on a trouvé une arme interdite, un revolver à percussion annulaire Defender 89,32 ‘, ainsi que 5 cartouches à balles. L’arme était capable de tirer des cartouches consécutives. Les ressources de la police ont été divisées après le départ du taxi de Fallowfield et M. Vasi n’a pas été poursuivi ce soir-là.

À Minshull Street Crown Court, Manchester, Vasi, sur la photo, a admis des accusations de vente d’une arme à feu et de possession d’armes prohibées et a finalement été emprisonné pendant 12 ans.

Vasi a été arrêté le mois suivant après que la police a été appelée à son domicile suite à des plaintes pour troubles publics. Il a été vu grimper par la fenêtre arrière du premier étage, puis rentrer chez lui par la porte arrière et les agents ont soulevé la propriété.

Les détectives ont exigé les clés de son Audi avant de forcer l’ouverture du coffre avec une barre de fer. L’arme a été trouvée dans un sac d’homme caché dans un sac Sainsbury’s et les tests ont montré qu’elle était capable de tirer des munitions de revolver 320.

Vasi a nié toute connaissance et toute responsabilité concernant l’arme à feu avant de ne faire aucun commentaire. Il avait déjà été condamné pour bagarre, possession de drogue et harcèlement.

En 2008, il a été arrêté après que lui et jusqu’à 16 autres membres de la fièvre aphteuse aient commencé à traquer un rival de gang qu’ils accusaient d’avoir fait une incursion sur leur territoire.

Ils ont retrouvé Giuseppe Gregory, 16 ans, qui a eu recours au détournement d’une voiture dans le but de les fuir – mais lorsque la police a été appelée sur les lieux pour arrêter le jeune, le gang a commencé à encercler les officiers de manière « prédatrice et volatile ». faire des gestes avec leurs mains. Ils ont été arrêtés lorsque des policiers ont appelé à se relever.

À l’époque, un juge a accusé le gang d’avoir « agi comme une meute d’animaux sauvages », tandis que la police a déclaré que Gregory avait été « chanceux » d’être arrêté parce qu’ils craignaient que le gang l’aurait tué. Le jeune a été abattu huit mois plus tard pour se venger du meurtre d’un autre adolescent.

Dans l’atténuation de Vasi, l’avocat de la défense Oliver Jarvis a déclaré qu’aucune arme n’avait été chargée ou prête à être utilisée et a ajouté: « L’une des armes a été fabriquée à la fin du XIXe siècle et n’était pas une arme plus moderne. Il n’y a aucune preuve dans ce cas d’une intention criminelle plus grande.

Pour Weaver dont la marraine est une infirmière, l’avocat de la défense Philip Sutton a déclaré que son client avait été ciblé par des gangsters en raison de sa consommation de cannabis et de ses difficultés d’apprentissage.

Il a dit que l’adolescent pensait qu’il allait à Manchester chercher une réserve de drogue et n’avait aucune connaissance préalable d’une arme à feu.

M. Sutton a ajouté: « Des pressions avaient été exercées sur lui et le message était clair que certaines parties savaient où lui et sa famille vivaient. On lui a dit d’aller à Manchester et de prendre une quantité d’argent liquide et il a reçu certaines instructions.

« Il a remis l’argent et ce n’est qu’alors qu’il a réalisé que ce qu’il manipulait était une arme à feu. Il y avait un élément de County Lines ici en ce que les personnes impliquées dans la drogue ont utilisé ce jeune homme pour faire leur sale boulot.

La juge Tina Landale a déclaré: « Des dispositions ont été prises pour que la fourniture d’une arme à feu de Manchester soit éloignée de Stevenage dans le cadre d’une entreprise criminelle. Il n’y avait aucun but légal pour ces armes.

«Il est banal de dire que trop d’armes meurtrières sont disponibles, transportées, distribuées ou utilisées. Ils ont des conséquences dévastatrices et sont correctement décrits comme un fléau pour notre société ».