Ganesh Chaturthi : Anushka et Kohli exécutent Puja ; Karisma a un message spécial

Fraîchement sortie du triomphe de la Coupe d’Asie, l’équipe indienne de cricket profite d’une mini-pause avant la série ODI Inde contre Australie qui débute vendredi. Le frappeur vedette Virat Kohli faisait partie de la Coupe d’Asie mais il a été reposé pour les deux premiers ODI de la série de trois matchs contre l’Australie. Mardi, Virat Kohli et Anushka Sharma, épouse et actrice de l’ancien capitaine de l’équipe indienne de cricket, ont célébré Ganesh Chaturthi et interprété Puja. L’acteur Karishma Kapoor leur a souhaité cette occasion.

Un jour après le triomphe de l’équipe indienne de cricket en Coupe d’Asie, l’équipe de la série australienne ODI a été annoncée lundi. Il y a eu plusieurs surprises dans l’équipe pour la série de trois ODI. Le plus important étant le retour de Ravichandran Ashwin, qui a joué pour la dernière fois en ODI en janvier 2022. Une autre surprise a été que la direction de l’équipe a mis au repos le trio vedette – Rohit Sharma, Virat Kohli et Hardik Pandya – pour une série qui est considérée comme la répétition générale finale avant la Coupe du Monde.

Le trio, avec Kuldeep Yadav, a participé aux deux premiers ODI, alors qu’ils feront un retour dans le troisième ODI. Le sélectionneur en chef de la BCCI, Ajit Agarkar, qui a annoncé l’équipe, a été interrogé par un journaliste sur la raison pour laquelle les étoiles ont été laissées au repos avant le « Bharat Darshan » à la Coupe du monde. La référence de « Bharat Darshan » a été donnée parce que l’Inde sera l’équipe la plus voyagée de la Coupe du monde de cricket ODI car elle disputera tous les matches de la phase de groupes dans différentes villes.

Agarkar a répondu adroitement à la question. « Rohit (Sharma) et Virat (Kohli) existent depuis toujours et Hardik est évidemment un joueur important pour nous, nous voulons le gérer », a-t-il déclaré.

« Kuldeep est en grande forme. Cela nous donne également l’occasion de regarder certains des autres gars. C’est le problème. Heureusement, nous avons eu pas mal de cricket en Coupe d’Asie.

« Sinon, nous aurions pu voir les choses autrement. À un moment ou à un autre, plus que physique, les gars ont parfois besoin d’une pause mentale, ce qui n’est pas si mal, avant le tournoi (Coupe du monde de cricket).

« Mais à partir du troisième match, tout le monde sera disponible pour jouer. Nous affronterons notre équipe de Coupe du Monde. Cela nous donne une chance d’affronter d’autres gars qui étaient assis à l’extérieur et nous avons une équipe solide », a déclaré le chef de la BCCI. sélecteur Ajit Agarkar.