Ganesh Chaturthi 2023 : Tusshar Kapoor accueille Bappa en famille et révèle ses projets à venir [Watch]

Ganesh Chaturthi est une période de joie et de dévotion immenses, et l’acteur de Bollywood Tusshar Kapoor s’est assuré de célébrer cette occasion propice d’une manière vraiment réconfortante. Accueillant le Seigneur Ganesha dans sa maison, Tusshar Kapoor était accompagné de son adorable fils Laksshya, créant ainsi un magnifique lien père-fils. Au fur et à mesure que les festivités se déroulaient, la maison de Tusshar Kapoor était ornée de décorations vibrantes et l’air était rempli du son des chants dévotionnels. Avec Laksshya à ses côtés, Tusshar Kapoor a accompli les rituels traditionnels avec le plus grand respect, offrant des prières et recherchant les bénédictions du Seigneur Ganesha. La vue de Tusshar Kapoor et de Laksshya ensemble, plongés dans un esprit de dévotion, a véritablement capturé l’essence de cette joyeuse occasion. Ce fut un moment réconfortant qui a mis en valeur le lien fort entre un père et son fils, alors qu’ils se réunissaient pour célébrer et rechercher les bénédictions divines du Seigneur Ganesha.