Ganesh Chaturthi 2023 : Shilpa Shetty à Kartik Aaryan, aperçus de célébrités de Bollywood se plongeant dans les célébrations festives

Ganesh Chaturthi, le festival animé célébrant la naissance du Seigneur Ganesha, est un moment de joie et de festivités pour les habitants de toute l’Inde. Et nos bien-aimées célébrités de Bollywood ne font pas exception. Shilpa Shetty et Kartik Aaryan et d’autres stars ont été vues embrassant l’esprit de fête à bras ouverts. Shilpa Shetty, connue pour ses mouvements de danse gracieux et son énergie contagieuse, a été aperçue en train de groover au rythme de la musique traditionnelle lors des célébrations de Ganesh Chaturthi. Son sourire contagieux et son enthousiasme ont illuminé l’atmosphère alors qu’elle se joignait à la foule pour offrir des prières et rechercher les bénédictions du Seigneur Ganesha. Pendant ce temps, Kartik Aaryan, l’idole de millions de personnes, a montré son dévouement et son amour pour le festival en participant aux rituels avec la plus grande sincérité. Vêtu d’une tenue traditionnelle, il a été vu en train de se plonger dans les festivités, répandant de la joie et de la positivité partout où il allait. La fraternité Bollywood, connue pour ses célébrations plus grandes que nature, sait vraiment comment rendre chaque festival spécial.