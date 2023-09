Ganesh Chaturthi 2023 : Sara Ali Khan visite la maison de Kartik Aaryan pour le darshan Ganpati ; Rasha Thadani gagne le cœur des fans de Sartik

Ganesh Chaturthi des célébrations ont lieu partout dans le pays. Depuis Shah Rukh Khan à Salman Khan, Manish Malhotra, Nita Ambani et Mukesh Ambani, Shilpa Shetty et d’autres célébrités ramènent Ganpati à la maison. Et il en va de même Kartik Aaryan. Le Luka Chupi L’acteur a également accueilli Lord Ganesha chez lui cette année. Et des célébrités viennent chercher la bénédiction de Bappa. Sarah Ali Khan a également visité la maison de son ex-petit-ami pour Ganpati Darshan.

Sara Ali Khan visite le domicile de Kartik Aaryan pour le Ganpati Darshan

Sara Ali Khan est passée chez Kartik Aaryan pour les célébrations de Ganesh Chaturthi 2023. Pour l’occasion, elle portait un costume rose vif. Sara a attaché ses cheveux en queue de cheval basse et porte de larges Jhumkis. Le Ae Watan Simple Watan On voit l’actrice assortir ses Mojaris à sa tenue. Le sac à main de Sara est incontournable. Il y a une photo de Ganpati Bappa dessus et l’actrice n’a rien négligé pour afficher la même chose. Sara Ali Khan a posé pour des photos devant la résidence de Kartik Aaryan.

Regardez la vidéo de Sara Ali Khan ici :

Manish Malhotra a également rendu visite à Ganpati de Kartik Aaryan chez lui. En fait, le message que Kartik a partagé en ligne à propos de Ganesh Chaturthi le fait porter un design Manish Malhotra. Manish, quant à lui, portait une kurta bleue avec une veste Nehru noire et un pantalon parallèle blanc. Le créateur de mode et sa muse ont posé pour les photographes.

Regardez la vidéo de Manish Malhotra et Sara Ali Khan ici :

Découvrez la publication Instagram de Kartik Aaryan sur Ganesh Chaturthi ici :

Rasha Thadani partage une photo avec Sara et Kartik

Rasha Thadani, la fille de Raveena Tandon, a également visité la maison de Kartik Aaryan pour le darshan de Ganpati. La jeune actrice en devenir a partagé une photo avec Kartik, Sara et Manish au domicile de Kartik. Sara et Kartik sont vues côte à côte. Et c’est un régal pour tous les fans de SarTik. Regardez l’image ci-dessous :

Regardez la vidéo de Kartik Aaryan ici :

Les internautes RÉAGISSENT à Sara et Kartik dans un même cadre

Cela fait quelque temps que les fans de Sara Ali Khan et Kartik Aaryan ne les ont pas vus ensemble. Hier soir, Sara et Kartik ont ​​tous deux visité la maison de Manish Malhotra pour Ganesh Chaturthi mais ils ne sont pas apparus ensemble. Mais c’est différent et ils ne peuvent s’empêcher de jaillir des deux étoiles. Découvrez leurs réactions ici :

Ils donnent de nouvelles vibrations au mari et à la femme Ouais dono hamesha se salut aise salut kyun lagte hai yarr De vraies âmes sœurs#sartik mon premier et dernier navire Qui a vécu un enfer mais nous y sommes toujours Soyez toujours heureux mes bébés Sartik bhayya bhabhi aa gayi pic.twitter.com/lIqfj1o3Tv Printemps (@justwat561) 20 septembre 2023

comme j’ai dormi tôt… je n’arrive toujours pas à en croire mes yeux… ?????#SarTik https://t.co/Fgmlg5tWrX Abi.A.Praveen (@AbiAPraveen1) 20 septembre 2023

#sartik Le premier navire de l’industrie Bollywoodienne et leur engouement à l’époque… avait-il une base de fans séparée ? https://t.co/TzUD7xwwzs Kiraz (@jaan1407) 20 septembre 2023

Ma journée a été faite grâce à #sartik Tammou ? (@Ummyatamanna) 20 septembre 2023

Sara a visité sa maison pour ganpati visarjan ?? pouvons-nous revenir à leur phase de rencontre s’il vous plaît…. #Sartik ? https://t.co/fsiSgAIemP Tammou ? (@Ummyatamanna) 20 septembre 2023

Personne ne sait combien j’attends #sartik une image S’il te plaît, Dieu, donne-m’en un Ils sont mon endroit heureux ? Printemps (@justwat561) 20 septembre 2023

Tout ce que ces deux-là ont à faire, c’est de se serrer les coudes, et la chimie se fera d’elle-même !!! ?? #SaraAliKhan #KartikAaryan #Sartik pic.twitter.com/na5KcQ3Krp sakt (@SarTikFied) 20 septembre 2023

Trop de coïncidences se produisent encore et encore #KartikAaryan et #SaraAliKhan ces jours! Commencé depuis les vacances du nouvel an à Londres ! #Sartik ? Bookoholic (@Bookoholic2) 20 septembre 2023

Sara a Ae Watan Mere Watan, métro à Dino et Meurtre Moubarak pour n’en nommer que quelques-uns. Kartik, en revanche, a Champion Chandu et Aashiqui 3 en cours.