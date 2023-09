Ganesh Chaturthi 2023 : Salman Khan, Sara Ali Khan et d’autres célébrités de Bollywood qui accueillent Bappa chaque année

Ganesh Chaturthi 2023 est une période d’immense joie et de dévotion pour les célébrités de Bollywood comme Salman Khan et Sara Ali Khan, qui accueillent avec impatience Lord Ganesha chez elles chaque année. Ces stars, connues pour leur foi profondément enracinée, participent aux festivités avec beaucoup d’enthousiasme et de respect. Salman Khan, un fervent disciple du Seigneur Ganesha, célèbre Ganesh Chaturthi depuis de nombreuses années. Il installe une idole magnifiquement ornée du Seigneur Ganesha dans sa résidence et invite ses amis, sa famille et ses fans à se joindre aux célébrations. Son dévouement au festival est vraiment inspirant. Sara Ali Khan, connue pour sa personnalité dynamique et son amour des traditions, embrasse également Ganesh Chaturthi à bras ouverts. Elle décore sa maison avec des décorations colorées et exécute l’aarti avec la plus grande dévotion. L’esprit joyeux de Sara pendant ce festival est contagieux et répand le bonheur chez tout le monde autour d’elle.

Ces célébrités de Bollywood, ainsi que bien d’autres, comprennent l’importance de Ganesh Chaturthi et les bénédictions qu’il apporte.