Ganesh Chaturthi 2023 : Salman Khan, Ajay Devgn, Rohit Shetty et d’autres célébrités de Bollywood visitent les célébrations de Ganpati à Ambani

Dans une tournure triste et choquante des événements, Meera, la fille du compositeur, acteur et producteur tamoul Vijay Antony, s’est suicidée. Elle n’avait que 16 ans. L’incident se serait produit le 19 septembre. Les rapports indiquent que Meera a été transportée d’urgence dans un hôpital privé après avoir été retrouvée pendue dans sa chambre. Les médecins de l’hôpital de Chennai qui l’ont examinée l’ont déclarée morte à son arrivée. Il semble qu’elle souffrait d’une certaine tension mentale et qu’elle suivait un traitement pour cette raison depuis un certain temps.

Le compositeur de musique et acteur était occupé avec ses projets. Son prochain film est Ratthham. Il vient de faire un concert à Chennai, qui a été un énorme succès auprès du public. La star vivait à Alwarpet à Chennai avec sa femme et ses deux filles. Meera était l’élève d’une école populaire de la ville. Selon des informations non confirmées, elle souffrait de dépression clinique. Il semblerait que l’aide ménagère l’ait trouvée pendue dans la chambre. Vijay Antony a travaillé comme compositeur de musique pendant des années dans l’industrie cinématographique tamoule. Il devient ensuite producteur et acteur. Il est également parolier, monteur, ingénieur du son et réalisateur. Il est marié à Fathima Vijay Antony qui gère également sa propre maison de production.

Les réseaux sociaux sous le choc de la disparition de Meera

Les fans de Vijay Antony et le reste de l’industrie cinématographique tamoule sont sous le choc. Il semblerait que Meera allait apparaître pour sa 12ème planche cette année. Les gens ont du mal à comprendre ce qui a pu se passer si mal pour la jeune femme. Découvrez les réactions des internautes…

Acteur Vijay Antony Sa fille s'est pendue et Laara n'est plus ?? Reste fort Monsieur ?? Om Shanti

Vijay Antony On parle de pensées suicidaires, mais sa fille s'est suicidée ? Quelle vie injuste ?

Vijay Antony a récemment expliqué à quel point les adolescents sont très sous pression de nos jours et que les parents devraient donner cet espace aux enfants. Il a dit que les enfants ont besoin de plus de compréhension. Les fans disent qu’il est tragique qu’en dépit de ses pensées, une telle tragédie se soit produite dans sa famille. Nous présentons nos condoléances à la famille dans ce moment de deuil.