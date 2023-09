Ganesh Chaturthi 2023 : Malaika Arora, Pooja Hegde et d’autres célébrités placent la barre haute de la mode avec leurs looks à couper le souffle

Ganesh Chaturthi 2023 : Ganesh Chaturthi 2023 a été une affaire joyeuse alors que des beautés de Bollywood comme Ananya Pandey, Malaika Arora, Pooja Hegde et bien d’autres ont célébré le festival dans un style traditionnel, enfilant des tenues à couper le souffle qui ont laissé tout le monde impressionné. Ananya Pandey, connue pour son charme naturel, avait l’air éthérée dans un sari chatoyant orné de broderies dorées complexes. Son sourire contagieux et son attitude gracieuse ont ajouté un éclat supplémentaire aux festivités. Malaika Arora, l’incarnation de l’élégance, a opté pour une tenue indienne chic. Les détails complexes et les couleurs riches de sa tenue complétaient parfaitement sa personnalité radieuse, faisant d’elle un spectacle à voir. Regardez la vidéo pour découvrir les célébrités les mieux habillées de la semaine festive.