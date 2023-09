Ganesh Chaturthi 2023 : la star de Jawan Shah Rukh Khan accueille Lord Ganpati ; Vérifiez les réactions des internautes

Ganesh Chaturthi est célébrée partout dans le pays en ce moment. C’est le festival au cours duquel les fidèles ramènent le Seigneur Ganesh à la maison, le servent, prient et recherchent ses bénédictions. Et l’un de ces dévots est Jawan étoile Shah Rukh Khan. Le beau mec a ramené Bappa à la maison et a partagé une photo de celui-ci, souhaitant à ses fans l’occasion propice de Ganesh Chaturthi.

Shah Rukh Khan souhaite ses fans à l’occasion de Ganesh Chaturthi

Shah Rukh Khan a utilisé son compte sur les réseaux sociaux et a partagé une photo de son idole Ganesh. C’est l’une des idoles Ganpati Bappa les plus mignonnes que vous verrez sur Internet aujourd’hui. Shah Rukh révèle sur son post X que la famille a accueilli Bappa chez elle. Il souhaite à ses fans, à ses amis et à leurs familles cette grande occasion festive. Il recherchait des bénédictions pour tous. Découvrez Ganpati Bappa de Shah Rukh Khan ici :

Bienvenue à la maison Ganpati Bappa Ji. Je vous souhaite, à vous et à votre famille, une merveilleuse journée en l’honneur du Seigneur Ganesha. Que le Seigneur Ganesha nous bénisse tous avec du bonheur, de la sagesse, une bonne santé et beaucoup de Modak à manger !!! pic.twitter.com/d9Adfl1ggs Shah Rukh Khan (@iamsrk) 19 septembre 2023

Le petit de Shah Rukh Khan, AbRam Khan adore beaucoup Ganpati Bappa. Il accueille toujours Lord Ganesh avec son père superstar. Ils se gavent de Modaks tout en célébrant le grand festival chez eux. Sa photo de Ganesha devient virale dans l’actualité du divertissement.

Les internautes réagissent à la photo de Shah Rukh Khan sur X

Certains fans de Shah Rukh Khan ont interrogé la star de Jawan sur sa religion. Shah Rukh accueille Ganpati Bappa chez lui et fait la fête chez lui depuis des années maintenant. Il est triste de voir certains fans remettre en question Shah Rukh à cause de sa pratique de célébrer tous les festivals. Même s’il y avait des questions, il y avait aussi de l’amour pour l’acteur de Dunki. De nombreux fans sont venus à la défense de Shah Rukh Khan pour célébrer Ganesh Chaturthi. Shah Rukh Khan a une énorme base de fans et ils l’aiment pour son amour pour tous les festivals indiens. Découvrez les réactions des internautes au post X de Shah Rukh Khan ici :

Bhai samjhi nahi ati k musulman ho kar shirk kesy kar leta hy ye banda….. Jab Allah aik hy à ye Daramy q ?? (@Kinza_Zeshan) 19 septembre 2023

Bhai Muslim, tu es hindou ? Décidez krlo pehly. Faizan (@i_am_Faiizan) 19 septembre 2023

Kisi Ko Khush Karne Kay liye ALLAH Ko naraz mat karo ? Allah Pak Hidayat De Ameen Yamaan Shahid (@realYamaan) 19 septembre 2023

Une belle Ganapati, comme toi Diyu KiKookie SRKian (@DianSyamsuwir) 19 septembre 2023

kesy kr lety hou yay sab shahrukh Uswah Goraya. (@_Uswahshahid) 19 septembre 2023

Srk ne peut pas être qualifié de musulman mais d’athée et de personne sociale qui s’efforce de maintenir une image neutre parmi toutes les religions. TOUJOURS UN KAFIR LaUmmah (@ALUHMMAH) 19 septembre 2023

Shahrukh Khan, monsieur, veuillez ignorer les commentaires haineux de Musanghis, nous vous aimons, vous représentez l’idée de l’Inde, son âme. Puisse Bappa doubler votre réussite et prolonger votre vie. Roshan Rai (@RoshanKrRaii) 19 septembre 2023

Vraiment??? Es-tu musulman? Comment un musulman peut-il faire et prêcher le shirk si ouvertement déçu Mohammed Ali (@jaanbazali) 19 septembre 2023

Quand nous célébrons le moharam avec nos amis musulmans, qu’est-ce qui ne va pas avec ces gars qui s’opposent @iamsrk Siddu (@Siddu59268093) 19 septembre 2023

Beau X (@globefollowX) 19 septembre 2023

Honte à vous, vous publiez ceci en tant que musulman. Vous savez qu’est-ce que cela signifie que vous commettez du shirk. Si vous avez autant de respect pour ces fausses statues d’animaux horribles, alors vous devriez vous transformer en hindouisme. Ameer (@mirzahidlehri) 19 septembre 2023

Même Dieu devient confus quant au fait que vous soyez hindou ou musulman. Jawad Akbar (@jawadakbar298) 19 septembre 2023

TRISTE RÉALITÉ DU MONDE D’AUJOURD’HUI !! Détester #ShahRukhKhan ça devient juste parce qu’il respecte toutes les religions, c’est fou !! Aimer les gens qui propagent la haine religieuse est incroyable !! PS : Jis din BHAGWAN aur ALLAH dono ko izzat dena sikh jaoge us din INSAAN kehlwane layak ban jaoge !! ? Nisha Rose ? (@JustAFierceSoul) 19 septembre 2023

Le tsunami de Jawan au box-office

Shah Rukh Khan mise sur le succès de Jawan. Le film met également en vedette Nayanthara, Vijay Sethupathi, Deepika Padukone et d’autres célébrités. Le film a réalisé un chiffre d’affaires de plus de Rs 490 crores au box-office national. Il se rapproche de Rs 900 crores au box-office mondial. La prochaine étape pour Shah Rukh est celle de Rajkumar Hirani. Dunky. Le nouveau film à venir devrait battre les records de Jawan et Pathaan.