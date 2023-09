Ganesh Chaturthi 2023 : Kartik Aaryan tue en tenue traditionnelle et offre des prières sincères à Bappa [Watch]

Kartik Aaryan, l’idole de Bollywood, s’est récemment lancé dans un voyage spirituel pour rechercher les bénédictions du Seigneur Ganesha à l’emblématique Lalbaugcha Raja lors de l’occasion propice de Ganesh Chaturthi. Vêtu d’une tenue traditionnelle, Kartik Aaryan s’est joint aux fidèles enthousiastes pour offrir des prières et rendre hommage à la divinité vénérée. L’atmosphère à Lalbaugcha Raja était remplie de ferveur et de dévotion alors que des milliers de personnes se rassemblaient pour assister à cette grande célébration. La présence de Kartik Aaryan a ajouté un éclat supplémentaire aux festivités, alors que les fans et les spectateurs étaient ravis d’apercevoir leur star préférée au milieu de cette ambiance divine. Les mains jointes et le cœur plein de gratitude, Kartik Aaryan s’est immergé dans l’aura spirituelle, recherchant les bénédictions pour le succès, le bonheur et la prospérité. Son humble geste a trouvé un écho auprès de la foule et sa visite est devenue une source d’inspiration pour beaucoup. La visite de Kartik Aaryan à Lalbaugcha Raja a non seulement montré sa foi et son respect, mais a également souligné l’importance de Ganesh Chaturthi dans la culture indienne. Cela nous a rappelé l’importance d’embrasser la spiritualité et de célébrer la présence divine dans nos vies.