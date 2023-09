Vidéo de Karanvir Bohra : Le festival Ganesh Chaturthi est célébré avec beaucoup d’enthousiasme à travers le pays. Non seulement les gens ordinaires mais aussi les célébrités sont très enthousiasmés par ce festival. Récemment, l’acteur de télévision Karanvir Bohra a été aperçu au pandal Andheri Cha Raja Ganpati. Il a été vu rendre hommage au Seigneur Ganesha. L’acteur a mentionné qu’il était très excité et que c’était la première fois depuis de nombreuses années qu’il venait ici. Il a également déclaré qu’il n’avait jamais reçu d’invitation d’ici auparavant. De plus, l’acteur a mentionné que son nouveau spectacle commencerait bientôt et il considère cela comme une bénédiction du Seigneur Ganesha. Pour plus d’informations, veuillez regarder la vidéo.