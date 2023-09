Ganesh Chaturthi 2023 : Ayushmann Khurrana, célèbre pour Dream Girl 2, visite le bureau de la série T pour le darshan de Bappa [Watch]

Ayushmann Khurrana avait l’air élégant sans effort dans sa tenue kurta blanche et son jean bleu. La combinaison de la kurta blanche immaculée avec le jean bleu décontracté a créé un équilibre parfait entre mode traditionnelle et contemporaine. La kurta blanche, ornée de broderies complexes et de détails délicats, respirait l’élégance et la grâce. Le jean bleu a ajouté une touche de modernité et une ambiance décontractée au look général. Qu’il s’agisse d’une célébration festive, d’une sortie décontractée ou d’un rassemblement social, cette tenue allie sans effort confort et style. La kurta blanche et le jean bleu d’Ayushmann Khurrana ont mis en valeur son sens de la mode impeccable et sa capacité à mélanger sans effort les styles traditionnels et contemporains. Cet ensemble polyvalent est un choix parfait pour tous ceux qui cherchent à faire une déclaration de mode tout en embrassant le riche héritage culturel de l’Inde. Après un passage réussi avec « Dream Girl » en 2019, Raaj Shaandilyaa a réalisé sa suite, « Dream Girl 2 », en 2023. Le film a commencé sur une note positive en collectant un énorme crore de Rs 10,69 crore en Inde. Il a désormais franchi la barre des Rs 100 crore.